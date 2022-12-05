中国气象局印发工作方案，推动国家天气雷达观测网优化发展

IT之家 12 月 5 日消息，据“中国气象局”微信公众号消息，中国气象局 11 月 29 日印发《国家天气雷达观测网优化发展工作方案》（以下简称《方案》），进一步推动国家天气雷达观测网科学建设发展。
根据《方案》，中国气象局将加快建设高质量国家天气雷达观测网，促进现代化基础设施体系不断完善。到 2025 年，以我国西南区域和东北区域为重点，大力推动新一代天气雷达、X 波段天气雷达建设，实现多行业、多波段雷达的全国组网观测，全国天气雷达监测覆盖率比 2020 年提升 22% 左右，有效覆盖人口聚居区域，强对流等灾害性天气短临监测预警能力明显增强。到 2035 年，建成布局科学、标准统一、功能完备的国家天气雷达观测网，整体监测能力和技术性能指标达到国际先进水平，部分指标达到国际领先水平。
IT之家了解到，《方案》还明确了五方面 17 项重点任务。
一是进一步科学设计天气雷达观测网布局。优化全国 S 波段和 C 波段天气雷达总体布局，完善 X 波段和 C 波段天气雷达区域布局，科学设计全国天气雷达观测网整体布局和优先建设顺序。
二是完善新一代天气雷达技术标准。完成 S 波段双偏振新一代天气雷达技术标准化，提升 C 波段双偏振新一代天气雷达性能，完善 X 波段双偏振天气雷达技术标准，进一步规范天气雷达基础设施建设技术要求。
三是大力发展国家天气雷达观测网。推进新一代天气雷达站建设，加快弥补天气雷达观测网盲区的建设，推进现有 S 波段天气雷达升级、S 波段区 C 波段天气雷达换型、C 波段区现有 C 波段天气雷达升级，通过部门行业合作拓展天气雷达网。
四是全面强化国家天气雷达观测网的运行管理。严格天气雷达装备使用许可管理和建设备案，推动各型号天气雷达组网业务运行。
五是实施滚动需求评估。滚动评估国家天气雷达观测网监测能力，加强对全球天气雷达观测业务发展的追踪分析。