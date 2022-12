Nothing 计划在美国推出新智能手机来挑战苹果 iPhone

IT之家 12 月 5 日消息,据一份新报告,英国科技公司 Nothing 计划在美国推出一款新的智能手机,直接与苹果 iPhone 竞争。

Nothing 首席执行官 Carl Pei 在接受 CNBC 采访时说,这家初创公司正在与电信运营商就在美国地区推出新手机进行“早期对话”,但他没有透露任何运营商的名称。

Nothing 于今年 7 月在全球 40 多个市场推出了 Nothing Phone(1)智能手机,包括英国、日本、印度和欧洲大陆的国家 / 地区。当时,该公司说没有在美国广泛发布 Nothing Phone(1)的计划。

“我们没有在美国发布的原因是,需要大量额外技术支持,以支持所有的运营商和他们需要在安卓系统基础上进行的独特定制,”Carl Pei 在接受采访时解释说。“我们觉得之前还没有准备好。现在我们正在与美国的一些运营商讨论,可能会在那里推出一款未来的产品。”

Carl Pei 也承认,Nothing 公司要在美国的地盘上与苹果竞争并不容易。“安卓系统面临着挑战,苹果 iOS 正变得越来越占优势。他们在 iMessage 和 AirDrop 方面有很强的垄断性,特别是在 Z 世代中,所以这对我们来说是越来越大的担忧。”

“也许有一天,苹果占据了整个智能手机市场的 80%,这将不会给基于安卓的制造商留下足够的空间来继续生存下去。”

IT之家获悉,Nothing 公司迄今已在全球范围内销售了 100 多万部产品,其 Nothing Ear (1) 耳机销售了 60 万组,Nothing Phone (1) 的出货量达到 50 万台。

Nothing 公司预计其收入将在 2022 年跃升 10 倍以上 —— 从 2021 年的 2000 万美元(约 1.4 亿元人民币)到今年的 2.5 亿美元(约 17.52 亿元人民币)。然而,该公司仍处于亏损,Carl Pei 说这部分是由于外币兑换变动造成的。

“我们以美元支付大量的 COGS(销售成本),但我们以英镑、欧元、印度卢比赚钱 —— 所以一切都对美元贬值。我们的目标是在 2024 年实现盈利。”