三星有望在越南建设半导体工厂，投资事宜预计本周探讨

12 月 5 日消息，据国外媒体报道，在越南进行了大量投资的三星电子，有望在越南进行更大规模的投资，外媒称他们可能与越南探讨投资建设半导体工厂。

外媒是在报道越南一个高层代表团到访韩国，同韩国方面举行相关的会晤时，提及有望探讨三星电子在越南建厂一事的。越南方面的代表团中包括大量经济方面的代表，三星、LG、现代汽车等多家韩国大型汽车集团的高管，预计将参与会面，双方预计会就投资等方面的事宜进行深入探讨。

作为三星集团的掌门人，已晋升三星电子执行会长的李在镕，预计会参与此次的会晤，外媒在报道中也提到，越南方面可能会提议李在镕投资建设半导体工厂。

值得注意的是，越南方面的相关人士，在 2018 年 10 月、2019 年 11 月和 2020 年的 10 月份，曾 3 次向李在镕提议在越南设立半导体工厂。

外媒在报道中还提到，越南方面在寻求吸引国外芯制造商的投资，他们已成功吸引到了英特尔的投资，英特尔在越南的总投资已达到 15 亿美元，在越南有 2800 名员工。

三星电子目前是越南最大的国外投资者，在越南也设有研发中心，是三星电子在东南亚最大的研发中心，已在去年建成，李在镕 2020 年的 10 月份视察了这一研发中心，在同越南方面的代表会晤时，曾透露扩大投资的计划。