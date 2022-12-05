三星获得两项云安全国际标准认证：涉及信息保护和系统运行能力

IT之家 12 月 5 日消息，三星宣布已经获得了两个国际标准的云安全认证，分别是 ISO 27001 和 ISO 27017。这证明了该公司的“世界级的信息保护和系统运行能力”。

ISO 27001 认证（信息安全管理系统）和 ISO 27017 认证（云服务信息安全管理系统）由国际标准化组织制定的，并由英国皇家标准协会认证。三星证实，他们能够同时获得这两项云安全认证。

IT之家获悉，三星负责智能手机等移动设备的 MX 部门获得了两项云安全认证。这也证明了该公司管理系统和保护“私有云”（为软件更新等服务而运营）信息的能力在世界上领先。

ISO 27001 是信息保护方面最负盛名的认证之一，基于 BSI 集团在 1999 年制定的信息安全管理系统（BS7799）标准。为了获得这一认证，申请人必须满足 11 个类别的 133 项管理标准，包括信息保护政策和信息访问控制。

另一方面，当申请人按照国际标准运营云服务环境和信息保护管理时，可以获得 ISO 27017 认证。对于三星的成就，世界国家标准制定机构 BSI（英国标准协会）说：“通过这次审查，三星电子的私有云系统 我们已经确认，运营能力和安全性符合国际标准。”

三星电子 MX 部门移动平台中心副总裁 Ahn Gil-joon 也表示，该公司将使云技术和安全能力保持在最高水平，并将继续努力达到国际标准。