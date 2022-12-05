网卡驱动开源社区 DPDK 已支持龙芯 LoongArch 架构

IT之家 12 月 5 日消息，龙芯中科今日表示，DPDK 官方社区 11 月 27 日发布了 22.11 版本，从该版本开始 DPDK 将支持龙架构（LoongArch）。

IT之家了解到，这也意味着，LoongArch 成为继 X86、PowerPC、ARM、RISC-V 后 DPDK 所支持的又一独立自主指令系统架构。

DPDK（Data Plane Development Kit）是 Linux 基金会下托管的开源项目，提供了一系列数据平面的代码库和基于轮询模式的网卡驱动。DPDK 能够加速网络 I / O，在提升网络吞吐量和降低网络延时方面具有重要的作用。

龙芯中科指出，在 LoongArch 平台上，由龙芯公司维护的 Loongnix-Server 和 Loongnix-Desktop 系统中，均可通过软件包管理工具安装基于 LoongArch 架构的 DPDK 运行环境和开发环境。

据介绍，DPDK 实现对 LoongArch 架构的支持后，用户可以直接在基于 LoongArch64 架构的物理机上运行和开发 DPDK 应用。用户除了可以在支持龙芯 3A5000，3C5000 等机器上原生编译和测试 DPDK 程序，还可以在 X86 架构上交叉编译 LoongArch DPDK。