世嘉：《人中之龙 维新！极》将于明年 2 月 22 日登陆 PS5 / Xbox Series X / Steam 等平台，支持简体中文

IT之家 12 月 5 日消息，SEGA 世嘉官方宣布，《人中之龙 维新！ 极》将于 2023 年 2 月 22 日登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、Steam 平台，支持简体中文。

世嘉带来了一些游戏中的人物介绍。

为寻求应成就之事而挣扎的土佐之“龙”

土佐藩乡士

坂本龙马

配音：黑田崇矢

“乡士”出身，在土佐也是最低的阶级。和武市半平太等有相同境遇的年轻人们为改变藩的现状而东奔西走，在此过程中因找不到应成就之事而感到苦恼。但他的剑在土佐也是首屈一指，甚至被允许去江户修行剑术。

吉田东洋看好龙马的剑术，与武市半平太和龙马一同为改革藩内开始行动。但在万事俱备的革命前夜发生的某个事件，让龙马的人生开始发生了巨变……

统率革命组织，龙马的好兄弟

土佐勤王党 盟主

武市半平太

配音：中野英雄

和龙马生于相同的环境，拥有一样的经历，自幼便守护在龙马左右的好兄弟。和龙马一样，受到吉田东洋的赏识，在其支持下得到了成长。拿起剑时，可与被誉为土佐最强的龙马相匹敌。土佐勤王党中有很多因仰慕武市而加入的人。他和龙马有着深厚的信赖关系，将从江户归来的龙马招入土佐勤王党，并任命其为仅次于盟主的“首席”。然而，因养父吉田东洋之死，龙马和武市第一次踏上了不同的道路……

龙马的养父，土佐最重要的人物

土佐藩 参政

吉田东洋

配音：石塚運昇

被称为土佐藩大殿山内容堂之心腹的能人，是藩里名副其实的中心人物。被视为最严格的统治者，为人们所惧怕。但他其实充满正义感，有情有义，比任何人都更憎恶这不合理的统治体制。长年以来，东洋一直在收养受到歧视、失去父母的底层阶级家庭的孩子，并偷偷为他们提供帮助。这一切都是为了培养改变藩的人才。其中成长起的一人便是坂本龙马，而另一人则是他的义兄武市半平太。革命前夜，东洋惨遭暗杀。他的死，彻底搅乱了龙马和武市这两个“儿子”的人生……

醉心于武市的剑术达人

土佐勤王党

冈田以藏

配音：中谷一博

沉默寡言，总是目露凶光的危险男人。因仰慕武市加入了土佐勤王党，但对武市的感情近乎于痴迷。冈田以藏是龙马遇到的第一个强敌，而这段因缘将会在龙马的漫长旅程中让两人一次又一次相遇。

追查“事件”真相的另一个男人

土佐藩士

中冈慎太郎

配音：山路和弘

有些懒洋洋的男人。但他眼光敏锐，能看穿事物的本质。中冈是东洋的侍从，东洋的死将会搅乱他的人生。

足智多谋的新选组大脑

新选组 参谋

伊东甲子太郎

配音：小沢仁志

新选组的三把手。专注于制定战略和指挥队伍，可以说是新选组的大脑。待人亲切言辞有礼，但总是想着如何爬到别人头上，在队内推进着政治工作，企图有一天将新选组收入自己囊中。

沾满鲜血的新选组最强的男人

新选组 第一队队长

冲田总司

配音：宇垣秀成

在被誉为幕末最强的新选组中也称得上是最强的男人。因此他的浅葱色外套也沾上了敌人的血污，散发着不详的气息。由于他极其强大，因此是唯一能无视新选组严格队规的人，也是土方唯一无法完全控制的存在。

威风凛凛的新选组主将

新选组 第二队队长

永仓新八

配音：小山力也

和土方齐名的剑士，在新选组也是资格最老的干部之一。在满是贪图私利之人的新选组中，这个重仁义的男人为了实现近藤的理想，始终忠实地完成着任务。

冷酷无情的“魔鬼副长”

新选组 副长

土方岁三

配音：中村獅童

担任新选组的二把手“副长”，平日代替不露面的近藤主持组内事务。他制定了“队规”，违反队规者都将被毫不留情地处罚。即便是队长也不可违抗土方。因他冷酷无情，并且喜怒不形于色，队士之间偷偷给他起了个外号叫“魔鬼副长”。

虚中有实的神秘“不在局长”

新选组 局长

近藤勇

配音：大塚明夫

他是位于新选组顶端的“局长”，拥有稀世才干，将原本只是流氓集团的新选组打造成了一大组织。然而他极少出现在新选组聚集的驻地，就连队长级别的人都有没见过近藤的。

IT之家获悉，《人中之龙 维新！ 极》是以 19 世纪 60 年代的日本的「京都」为舞台，主角坂本龙马以及其它活跃于这个时代的历史英雄们将一一登场，即将上演一场至今都无人知晓的崭新幕末历史。