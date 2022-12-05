达达快送与抖音生活服务达成战略合作，看直播即可点外卖

IT之家 12 月 5 日消息，达达快送与抖音生活服务宣布正式达成战略合作。

据介绍，作为与抖音生活服务合作的首批即时运力服务商，达达快送将为抖音生活服务平台上的餐饮商家提供同城配送解决方案，携手抖音生活服务打造高效便捷的“团购配送”链路，共同构建多元运力融合、覆盖全城的高效弹性配送网络。

消费者在抖音生活服务平台上的餐饮商家下单，达达快送骑士便从消费者附近的门店取货送到家，让消费者甚至在观看直播过程中就能收到商品，为用户带来即时、顺畅的消费体验。

IT之家了解到，目前，抖音生活服务“团购配送”业务已在部分城市试点，将在持续优化产品体验后，逐步推广至更多城市。

据介绍，达达快送为商家提供即刻达、全速达、全城送和定制化配送解决方案等四大即时配送服务产品，数十万达达快送活跃骑士为商家提供高标准配送服务。今年京东 11.11 期间，达达快送配送总单量突破 1.2 亿单，日均配送单量超 1000 万单。

达达集团第三季度总净营收为 23.801 亿元人民币，相比之下上年同期为 16.868 亿元人民币，同比增长 41.1%；净亏损为 4.543 亿元人民币，相比之下上年同期的净亏损为 5.427 亿元人民币，同比有所收窄；不按照美国通用会计准则的净亏损为 2.702 亿元人民币，相比之下上年同期不按照美国通用会计准则的净亏损为 4.501 亿元人民币。