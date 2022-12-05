为什么科学家要舍近求远，不发射探测器登陆金星，反而探索火星？

金星位于地球轨道内侧，火星位于地球轨道外侧。金星距离地球最近时为 4200 万公里，火星距离地球最近时为 5500 万公里。从距离上来说，金星离地球更近。

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可近些年，许多航天大国都热衷于探索火星，比如，从上世纪 90 年代开始，美国宇航局在最近 20 多年的时间里已经向火星发射了 5 辆火星车，分别是索杰纳号（又叫做旅居者号）、勇气号、机遇号、好奇号和毅力号。此外 NASA 还向火星发射了许多着陆器与轨道器。中国的祝融号火星车目前也正在火星上工作。截至目前，人类已向火星发射了 40 多个探测器。

既然金星比火星近，为什么科学家要舍近求远，不发射探测器登陆金星，反而去探索火星？

实际上人类对金星的探索丝毫不弱于火星！

太空探索始于上世纪 60 年代，迄今为止人类发射的空间探测器的总数量，截止 2022 年大约有近 260 架，包括那些失败了的探测器，其中大部分都是美国和苏联发射的。在这些空间探测器中，大约有 46% 的探测器是用来探测月球的，还有 17% 是分别用来探索火星和金星的，余下的 20% 则用来探测太阳系内的其他天体。

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人类目前累计向金星发射了 40 多个探测器。这其中共有 10 个探测器在金星着陆，都来自苏联。其中工作时间最长的金星 13 号，只在金星表面工作了 127 分钟；工作时间最短的金星 7 号只有 23 分钟。

1970 年，苏联发射的金星 7 号探测器成功在金星表面实现软着陆，成为了第一个登陆金星的探测器。1981 年，苏联发射了金星 13 号探测器，该探测器是人类发射的在金星表面工作时间最长的探测器。

研究人员通过这些探测器传回的数据，发现金星内部的气温高达 457 摄氏度，大气中的二氧化碳含量达到了 96.5%，气压是地球的 89 倍。

金星和火星与地球之间的距离差距并不大，700 万公里的差距，在星际探索中并不算什么。人类目前热衷于探索火星，而不热衷于探索金星，并不是距离的原因，而是因为火星更像地球，是人类未来进行星际移民的首选星球。只有现在对火星进行深入了解，未雨绸缪，未来才能占据主动权，率先在火星上建立据点。

火星与地球相似的地方有很多，比如，火星的自转差不多也是 24 小时，火星的自转轴倾角也与地球差不多，地球为 23.5 度，火星为 25.2 度。研究显示火星上曾经存在大量的液态水，甚至有可能曾存在由液态水构成的海洋。

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火星上的那些水去哪儿了？火星上曾经是否存在过生命？火星的环境为什么会变成现在这个样子？这些都是科学家想要弄明白的问题。

人类现在不向金星发射着陆器，登陆金星，探索金星表面，主要还是因为金星上的环境太恶劣了，探测器上去坚持不了多久就坏了，意义不大，还是发射轨道器进行远距离观测，意义更大一些。

金星表面环境的恶劣主要体现在三个方面：高温、高压和腐蚀性。

金星表面的温度高达 457 摄氏度，这可不是最高温，而是金星表面的平均温度。这温度比距离太阳更近的水星还高，水星向阳面最高温度约 430℃，背阴面最低约 170℃。造成这一切的原因是金星大气中占据了 90% 多的二氧化碳，二氧化碳是一种温室气体，会引发温室效应，而金星上的温室效应已经发展到了极端。

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还有就是金星稠密的大气层产生了巨大的压力，压力是地球大气压的 89 倍。金星大气还具有腐蚀性，时不时地还来一场酸雨，这酸雨的腐蚀性可比地球上猛烈多了。

正是这恶劣的环境，打消了人类向金星表面继续发射探测器的欲望。

金星的大小虽然仅次于地球，但恶劣的环境使得人类未来移居金星的可能性几乎为 0，而且按照人类对生命的认知，金星上应该也不会存在生命。坚硬的金属制作的探测器，在金星表面都呆不了多久，更何况是人类，所以在可见的未来，人类都不可能登陆金星。

本文来自微信公众号：科学探索菌 （ID：kxtsj9405），作者：南沙惊梦