苹果 Apple Pay 因当地审查条款而推迟在韩国推出

IT之家 12 月 5 日消息，苹果 Apple Pay 即将进入韩国市场，但根据最新报道，由于韩国金融监管局要求审查其条款，这将使 Apple Pay 暂停在韩国推出。

根据 Naver 报道，韩国金融服务部已经修改了 Apple Pay 的条款，但“有一些事情需要单独考虑”，需要“与该部门进一步讨论”。Naver 认为苹果 Apple Pay 将推迟到 12 月底或 2023 年 1 月初在韩国推出。

IT之家了解到，早在十月份，《韩国先驱报》就报道称，一些用户在尝试将现代卡（现代汽车集团的信用卡）添加到苹果钱包应用时，能够访问 Apple Pay 条款内容。根据泄露的文件，当时该报告还表示，Apple Pay 将于 11 月或至少 12 月初在韩国上线。

目前尚不清楚 Apple Pay 是否会在韩国推出独家支持现代卡，以及是否会有其他兼容卡。有趣的是，Naver 的报告还提到，Apple Pay 推迟在韩国推出可能不会有很大影响，因为韩国支持 NFC 的支付终端并不多。

苹果 Apple Pay 用户可以在商店或网上购物，而无需使用实体信用卡或借记卡。用户需要将 iPhone 或 Apple Watch 靠近 NFC 读卡器，或者轻点一下即可在线确认交易。