Gurman：苹果 Apple Pay Later“先买后付”推迟到 2023 年 iOS 16.4 发布

IT之家 9 月 25 日消息，Apple Pay Later （先买后付）是苹果的一项新服务，可让符合条件的美国地区等客户在六周内将一次购买分成四笔等额付款，据报道，由于技术工程方面的挑战，该服务被推迟到 2023 年。

今年 9 月有报道称，苹果公司已申请注册“PAY LATER”商标，国际分类为广告销售、金融物管，当前商标状态为申请中。

苹果在 6 月的 WWDC22 上宣布，Apple Pay Later 将“在未来更新”到 iOS 16，但该公司没有提供具体的时间表。彭博社 Mark Gurman 今天在他的时事通讯中表示，该服务可能会面临延迟，并将在春季与 iOS 16.4 更新一起推出。

“这让我相信该公司并不完全确定 Apple Pay Later 何时可以推出。该功能可能要到春季的 iOS 16.4 才会出现。我听说在推出这项服务时遇到了相当大的技术和工程挑战，导致了延误。”

IT之家获悉，Apple PayLater 将内置在苹果钱包应用程序中，可用于在线购买以及在 iPhone 和 iPad 上的应用程序中购买。除了即将推出的 Apple Pay Later 服务之外，苹果钱包应用程序还获得了其他新功能，例如跟踪在线订单的能力等等。