谷歌 Pixel Fold 折叠屏手机现身 Geekbench，搭载 Tensor G2 芯片

IT之家 12 月 5 日消息，谷歌的折叠屏手机 Pixel Fold 此前已被多次曝光，现在该产品出现在了 Geekbench 跑分平台。

近日，一款型号为 Google Felix 的新机跑分亮相，单核 1047 分，多核 3257 分，运行 Android 13，配备 12GB 内存，从 CPU 规格来看与 Tensor G2 芯片相同。

IT之家此前报道，FrontPageTech 放出了大量谷歌 Pixel Fold 的渲染图，同时还给出了一些关于这款机型的爆料。该机预计将有两款配色，分别为 Chalk（白色）和 Obsidian（黑色），定价高达 1799 美元（约 12791 元人民币），持平三星 Galaxy Z Fold 4 首发价，暂定于 2023 年 5 月与 Pixel 平板电脑一同亮相。

消息人士声称，谷歌 Pixel Fold 将延续“Pixel 式性能”和“Pixel 式”的旗舰相机。从图来看，Pixel Fold 的“相机条”似乎不会不像 Pixel 7 和 7 Pro 那样宽，至少不会一直延伸到边缘，而且非常厚。这款机型将配备两个 9.5 MP 前置镜头，一个位于外屏的孔内，另一个位于内屏顶部边框右侧。

屏幕方面，预计谷歌 Pixel Fold 将搭载三星屏幕，包括内屏和外屏，说明是内折手机。内部折叠屏的分辨率为 1840×2208，其尺寸为 123mm×148mm。峰值亮度将达到 1200 尼特，平均亮度为 800 尼特，可能支持 120Hz 高刷。

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