新能源车企到哪“找钱”？

不到一个月，新能源汽车赛道出现两笔超大规模的首轮融资。

11 月 18 日，岚图汽车宣布完成 A 轮融资，额度近 50 亿元，额度已十分巨大。但是，额度更大的融资事件，发生在 10 月 20 日。

当天，广汽集团发布公告称，子公司广汽埃安完成 A 轮融资，53 名战略投资者入股，融资总额 182.94 亿元，一举成为当前新能源整车行业最大单笔私募融资。而且，投后估值达到 1033 亿元，这也是迄今为止，未上市新能源车企的最高估值。

通过这两笔融资，似乎又让人看到了新能源汽车投融资的再一次火热。但是，车百智库综合各方面的资料发现，新能源汽车行业投融资已经冷下来了，新能源车企融资变困难了。

但是，造车十分费钱，车企还需持续烧钱。此前，蔚来创始人李斌曾说，造车需要储备的资金门槛是 200 亿。到了 2021 年底，他改变了看法，认为没有 400 亿可能都干不了。就连在去年 3 月宣布造车的小米，也因为三季度营收和利润的下滑，遭到了媒体的质疑。

（媒体质疑小米造车的资金压力）

岚图 A 轮 50 亿元巨额融资，也被认为烧不了多久。据了解，岚图 50 亿融资中的 40%，即 20 亿，将用于研发。这些钱对于蔚小理来说，三个月就能烧光。蔚来汽车今年仅第三季度，研发投入就高达 29.4 亿。

本文试图讲述三个问题：

1.近十年，新能源汽车投融资情况如何？

2.为何新能源车企普遍“缺钱”？

3.新能源车企该去哪里“找钱”？

往事

我国新能源汽车的投融资，可追溯到 2014 年。当年，特斯拉的 Model S 在中国火热起来。虽然 Model S 高达 70 多万元的售价，让很多消费者高呼太贵，但一些嗅觉敏感的业内人士却发现了新能源汽车未来的商机。

就是在这一年，李斌创办了蔚来汽车。面对造车的巨大投入，这位互联网人毫不犹豫地借助资本的力量，利用投融资市场快速融资。坊间传闻，李斌仅用 15 分钟的阐述，就在饭桌上说服刘强东投资蔚来。淡马锡、百度资本、红杉、厚朴、联想集团、华平、TPG、GIC、IDG、愉悦资本等数十家知名机构都参与了蔚来汽车的投资。

平安银行生态事业部首席分析师简良分析新能源汽车投融资市场时，也将 2014 年作为一个重要节点，他认为，从 2014 年开始，国内新能源汽车行业投融资案例保持高速增长。

2015 年，新能源汽车赛道掀起风起云涌般的投资热潮，几乎每隔几天就发生一次投融资事件，远远超乎当时业内预计。据并不完全统计，在这一年，全国各地新建的新能源整车投资项目就多达 30 个，投资总金额超过 1000 亿元，总规划产能超过 300 万辆。理想汽车就创办于 2015 年这一年，小鹏汽车的 A 轮融资发生于 2016 年。

这一波投资热潮在 2017 年达到顶峰，据企查查数据，2017 年新能源汽车融资事件达 185 起，比此前的其他年份都高。而从 2018 年开始，新能源汽车投融资开始走下坡路。2019 年新能源汽车投融资数量为 55 件，同比下降超 30%。2020 年新能源汽车赛道融资事件 89 起，依然没有反弹。

最早一批新造车企业，如果一开始没有拿够融资，在 2018 年后的资本寒冬中就可能资金链断裂，且很难缓过来，最终走向衰落，这包括博郡、拜腾、赛麟、游侠等新能源汽车品牌。就连强大如蔚来汽车，其创始人李斌也坦言，撑到 2020 年初的时候，“差点挂掉”。

遇冷

2021 年，新能源汽车赛道的投融资再次火热，融资事件数量共计 239 起，超过 2017 年的 185 起。

在这一年，蔚来、小鹏、恒大、宝能完成了战略融资。蔚来汽车融资总额超 127 亿元，小鹏汽车融资总额超 123 亿元，恒大超 220 亿元，宝能超 120 亿元。就连新能源汽车的供应链企业宁德时代，也在 2021 年融资超 582 亿元。

不过，这种热度持续时间不长。进入到 2022 年，新能源汽车赛道投融资再次遇冷，主要原因在于：

其一、新能源汽车赛道增长率开始放缓。

目前，部分投资者已将新能源汽车行业从高成长行业划分为成熟行业。在 2022 年 9 月，国内新能源车零售渗透率达 31.8%，已能看到天花板。而且，新能源汽车的增长率处于逐年放缓态势，据瑞信的研报，2023 年的增长率将从 2022 年的超 90% 放缓到 40%。因此，投资机构不会再像此前那样狂热追捧。

作为确定性强的投资赛道，市场超过 60％的 VC / PE 已对新能源汽车产业链进行了布局。如今，投资者等待的是该赛道的爆发，然后顺利撤出，而非像此前那样一拥而上。

其二、投资者对新能源赛道出现了质疑。

2021 年 11 月之后，新能源迎来一波调整，主要体现在估值降低。此前，新能源车汽车发展势头抢眼，在资本的推动下，出现了不少盲目投资情况。很多项目估值过高，甚至出现一二级倒挂问题。

典型如零跑汽车，在 2022 年 9 月 29 登陆港交所，发行价为 48 港元 / 股，首日跌幅便超过了 35%，创下了当年上市新股首日跌幅之最。截至 11 月 29 日刚好三个月时间，其股价已跌至 19.68 港元 / 股，跌幅达到了 59%。

零跑汽车的投资机构因此损失惨重。据中国经营报，零跑汽车 Pre-A 轮融资、A 轮融资、B 轮融资、C 轮融资的每股对价成本，分别为 4.54 元、12.26 元、20.66 元、27.26 元。截至 11 月 29 日，零跑汽车港股股价是 19.68 港元。可见，零跑汽车的 B 轮与 C 轮投资者已账面浮亏。对于 A 轮投资者来说，投资零跑汽车，也未必是一个赚钱的投资。而基石投资者损失更大，以目前股价粗略计算，损失或在 60% 以上。

也是在今年，万亿市值的比亚迪被“股神”巴菲特以及全球知名私募股权基金贝莱德，多次减持套现，一度引发市场恐慌。而且，巴菲特卖出新能源代表比亚迪之后，转身拥抱起旧能源 —— 西方石油，更让不少投资者心慌。

今年来，蔚小理等新势力的表现也不是很好。新势力销量下滑，已被传统车企的新能源汽车公司超越，且面临年度 KPI 很难完成的困境。相较于传统车企的新能源汽车公司，新势力的竞争力并不强。此前的“蔚小理等新能源汽车全面取代燃油车”的这一估值逻辑也被打破。

具体来看，目前新能源汽车赛道的投融资，主要集中于原材料及零部件，而整车制造只能排在第二位，且从 2021 年至今，其占比越来越低。

另据投中研究院发布的《2022 年三季度 VC / PE 市场报告》，IT 及信息化已取代此前火热的新能源，成为最受投资人青睐的行业。

缺钱

新能源汽车行业投融资遇冷，车企十分缺钱。

目前，新势力蔚小理均没有实现盈利，未来的盈利时间也不确定。《财经十一人》根据蔚小理目前的成本和毛利率测算，要达到盈亏平衡，蔚小理的年销量分别需提升到 20.4 万辆、36 万辆、12.15 万辆。而今年前三季度，蔚小理的销量分别为 8.24 万辆、9.86 万辆、8.69 万辆，差距较大。

传统车企的新能源汽车公司，也处于亏损境地。问界母公司赛力斯前三季度净亏损 26.75 亿元，较去年同期亏损扩大 147%。极氪上半年净亏损为 7.59 亿元，而 2021 年已经亏损 10.1 亿元。北汽蓝谷前三季度归母净亏损 35.00 亿元，2020 年以来，已经累计亏损超过 152 亿元。

新能源车企还面临成本上涨困境。占据新能源汽车较大成本的动力电池，因为上游原材料，如镍、钴、锂、碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等价格不断上涨，也不断涨价。

当前，新能源车企又面临降价潮。此前特斯拉的降价，已经搅乱国内新能源汽车市场，媒体纷纷追问，其他车企是否跟进降价。即将在 2022 年末退坡的车补，也将影响新能源车企明年、乃至未来的销量，拉迟盈利时间。

造车十分烧钱，在没有实现造血能力之前，未来新能源车企还需源源不断的资金投入，而这只能依靠投融资市场不断地注资。

而且，目前的新能源汽车行业已开始由电动化走向智能化，在智能化下半场的竞争，自动驾驶十分关键。该技术研发，烧钱更厉害，而这方面的投融资市场在今年也由热转冷了。

年初，自动驾驶行业投融资还是一片火热，IT 桔子数据显示，今年前 3 个月国内自动驾驶行业月平均融资事件为 10 起。但在这之后开始滑坡，月平均融资事件为 7 起，甚至在 9 月、10 月份每月仅有 5 起投融资事件。相较于 2021 年国内自动驾驶行业 144 起投融资事件、932 亿元的融资规模，今年截至 11 月，投融资事件仅 92 起，融资规模仅有 240 亿元。

如今的投融资环境，也使这两年刚开始的初创造车企业十分困难。早在今年 6 月，何小鹏与罗永浩都表示，目前进入造车领域，已经来不及了，资本对初创企业的兴趣已经不大。即使小米造车，哪怕首期投资为 100 亿元人民币，未来 10 年投资额 100 亿美元，也遭遇业内人士关于资金是否足够的疑问。

找钱

未来，对于新能源车企来说，竞争将更激烈。除了蔚小理等造车新势力，哪吒等更新的造车新势力已经崛起，埃安等传统车企传统车企也进入新能源汽车赛道，而且还有一批初创企业，大家都在分食这个增速放缓的市场。

如何才能竞争中取胜？今年 5 月份，美团联合创始人王慧文到理想汽车参加战略会时，根据此前生鲜领域“百团大战”的经验指出，真正到激烈竞争阶段，资金和资源总会远远不够。

因此，无论初创新能源车企，还是成熟车企，为不被淘汰出局，就必须不断找钱，确保能够持续烧钱。

对于新能源车企来说，目前最为重要的投融资渠道是国资，譬如来自地方政府的产业引导基金。目前的新能源汽车赛道依然坡长雪厚，但缺乏“一投暴富”的机会，这不太适合赚快钱的部分投资机构，但十分适合地方政府这样的长期主义投资者。

合肥政府投资蔚来，就为业内输出了经典案例。

2019 年，在资本寒冬下，蔚来汽车资金告急，股价暴跌，当年 10 月，股价最低达到了 1.19 美元，濒临 1 美元退市红线。就在李斌感叹“撑不过 2020 年”的时候，得到了合肥市政府的资金支持。2020 年 4 月 29 日，李斌与合肥市政府就蔚来入驻合肥达成协议，获得 70 亿元投资。落户仪式上，李斌出现了久违的笑容。后来他感叹道，投资机构没有人救他们，只有政府才会看得很长远。

2020 年下半年后，在新能源汽车风口下，蔚来的股价就开始飞涨，合肥市也因此次投资，在当地逐步发展出了一个世界级的智能电动汽车产业集群，达到了“双赢”局面。

近期获得融资的埃安与岚图，投资者也大多来自国资。据岚图的公告，此轮融资由国企混改基金领投。埃安虽未详细披露 53 名投资者名单，但领投中的人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团等，无一例外，均有国资或地方政府背景。

目前，正是新能源车企寻求国资支持的好时机。

2022 年，已被业内称之为地方政府母基金元年，各地政府正积极引入创投机构，试图通过产业引导基金招商引资，为地方导入优质产业资源和社会资本，推动当地产业转型升级。

比如，南宁产业高质量发展一期母基金首期总规模为 100 亿元，拟投向新能源汽车及零配件等产业。武汉市政府产业引导基金规模高达 500 亿，部分资金也将投入到新能源汽车这样的高端制造行业。

而且，相较于以前，各地产业引导基金除了在规模和数量上不断创新高，还在出资比例、返投比例、容错纠错机制方面呈现出新特点，部分产业基金不仅将返投比例放宽到了 1：1，还放宽了返投认定标准。

作为企业，不管是初创造车企业，还是新势力，抑或传统车企的新能源汽车公司，为了获得国资的融资，不能仅靠讲故事、造概念；沉下心来造车，提供好的产品和服务，才是吸引国资的根本。

全文参考

[1]《近十年新能源汽车投融资数据报告》，企查查大数据研究院

[2]《启示 2022：中国新能源汽车产业投融资及兼并重组分析》，前瞻产业研究院

[3]《2022 年三季度 VC / PE 市场报告》，投中研究院

[4]《明星赛道也难逃资本撤退：VC 年初还给打钱，但年底已经不投了》，IT 桔子

[5]《产业格局初步确定！新能源汽车投融资步入“冷静期”》，中国能源报

[6]《2022 跨界造车的“群聊”，谁进谁出？谁在畅聊谁在失声？》，齐鲁晚报

[7]《蔚来、威马、理想起来了，博郡、拜腾、赛麟、游侠死掉了……》，上观新闻

[8]《零跑汽车冲刺港股上市 募资筑牢研发制造能力“底盘”》，中国经营报-贝果财经

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，不作为实际操作建议，交易风险自担。

本文来自微信公众号：车百智库 （ID：EV100_Plus），作者：陈重山，编辑：阿峰，排版：胖虎