vivo X90 Pro + 今日开售：全球首发骁龙 8 Gen 2，6499 元起

IT之家 12 月 6 日消息，vivo X90 系列于 11 月 22 日发布。其中，vivo X90 Pro + 全球首发骁龙 8 Gen 2，将于今日上午 10:00 开售，12GB+256GB、12GB+512GB 版本售价分别为 6499 元和 6999 元。

IT之家了解到，vivo X90 Pro + 提供华夏红、原黑两款配色，采用 6.78 英寸 3200×1440 OLED 双曲屏，支持 120Hz 刷新率（LTPO 4.0）、300Hz 触控采样率、1440Hz 高频 PWM 调光、1800nit 局部峰值亮度、10bit 色深，通过 SGS 护眼认证。

配置方面，vivo X90 Pro + 搭载骁龙 8 Gen 2 与 vivo V2 自研芯片，配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 闪存，采用双生冰原散热（8900mm² 广域均热板）设计。

影像方面，vivo X90 Pro + 前置 32MP（三星 S5KGD2），后置 50MP 主摄（索尼 IMX989，OIS，1G+7P，f / 1.75 光圈）+48MP 超广角（索尼 IMX598）+50MP 人像（首发索尼 IMX758，1/2.51 英寸，OIS）+64MP 潜望长焦（豪威 OV64B，OIS）四摄，配备 dTOF 激光对焦、蔡司 T* 光学镜头。

其他方面，vivo X90 Pro + 厚 9.7mm，重 221g，内置 4700mAh 电池，支持 80W 快充与 50W 无线快充，配备 X 轴线性马达、NFC、红外遥控、立体声双扬声器、无损 Hi-Fi、IP68 防水防尘，出厂预装 OriginOS 3 系统。