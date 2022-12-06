长安深蓝 SL03 推送新一轮 OTA，同时预告年前最大版本更新

IT之家 12 月 6 日消息，长安前几天宣布深蓝 SL03 将开启新一轮 OTA，同时预告了新年前将推送交付以来最大版本的迭代，许多用户期待的重磅功能即将上线。

IT之家提醒，以下是 是本轮升级的主要内容：

1、优化了 NFC 刷卡功能稳定性，以及华为钱包刷卡体验；

2、优化了纯电车型座舱采暖体验；

3、优化了吸烟模切能体验，调整了降窗的判断标准；

4、优化了车辆自动下电体验，优化了长时间未用车、车辆未闭锁且车内无人状态下的自动下电功能；

5、优化了智能补电功能，确保长时间不使用车辆、且动力电池电量充足时，小电瓶不出现馈电现象；

6、优化了灯光秀体验，车外灯光秀开启时，用户带遥控钥匙下车灯光秀将持续开启。

IT之家了解到，目前深蓝 SL03 增程版补贴 4800 元，SL03 纯电版补贴 13860 元，补贴后纯电版 18.39-21.59 万元，增程版 16.89 万元，氢电版 69.99 万元。

长安深蓝 SL03 采用了饱满掀背造型，悬浮尾翼，搭配贯穿式尾灯，车长 4820mm，轴距 2900mm，车宽 1890mm。设计方面，长安深蓝 SL03 采用了 1.9 平方米全景天幕，配备了无框车门，搭载 19 英寸封闭轮毂和电动掀背门，车内使用了可智能转向的 14.6 英寸向日葵屏。

性能方面，长安深蓝 SL03 纯电版综合工况续航里程 515km / 705km，百公里加速最快 5.9s，峰值功率可达 190kW。增程版续航里程 1200km，纯电续航 200km，馈电油耗 4.5L / 100km。氢电版综合工况续航里程 730km，百公里氢耗 0.65kg，氢气加满时间 3min。