丰田将在欧洲推出五款新“Bz”纯电汽车，力争到 2030 年实现 50% 的纯电渗透率

IT之家 12 月 6 日消息，在丰田一年一度的 Kenshiki 论坛上，他们概述了欧洲电气化的强化战略，其中将包括到 2026 年推出包括 bZ4X 在内的五款纯电动车型。丰田希望可以通过这些政策加速其到 2030 年 50% 电动化车型的销售目标，以及到 2040 年实现碳中和的目标。

IT之家了解到，丰田目前已经交付了一款纯电动车型 ——bZ4X，它开启了丰田全新的“bZ”系列纯电家族，，而且上个月还在洛杉矶车展带来了全新 bZ 概念车。

在 Kenshiki 论坛上，丰田概述了一项更加激进的电动汽车战略（至少对欧洲而言），计划推出五款新的“bZ”车型，其中包括计划在明年推出的一款小型轿车 / SUV。

丰田汽车欧洲总裁兼首席执行官马特哈里森表示：

总的来说，我们目前有两个重点关注的领域：第一个是碳中和，以及我们计划如何在我们的业务领域实现这一目标；第二个是，当我们从一家制造和销售公司转型为移动服务提供商时如何实现移动未来。

哈里森表示，他们将在欧洲新推出五款 bZ 车型，首先是明年要推出的小型电动轿车。根据欧洲汽车新闻，丰田还将推出一款纯电 SUV。

哈里森还透露，丰田在欧洲扩大 bZ 车型的举动表明其“对纯电动汽车的明确承诺”；除三款较大的车型外，他们还计划在未来三年在海外销售的其他纯电动汽车，包括紧凑型 SUV 和跨界车。

当然，丰田 bZ SUV 概念车也在布鲁塞尔进行展出，一位了解丰田产品的人士表示，该概念车的量产版计划于 2025 年投入紧凑型 SUV 市场，它可能会被命名为 bZ3X。