CINNO 研究：2022 年 Q3 全球 Top10 的 PCB 企业营收 77.7 亿美元，同比增长 6.9%

IT之家 12 月 6 日消息，根据 CINNO Research 统计数据显示，2022 年第三季度全球 Top10 PCB 企业 PCB（印制电路板）产品营收规模约为 77.7 亿美元，同比增长约 6.9%，环比增长约 14%。本次全球 Top10 PCB 企业中，台湾地区企业 5 家，依旧占据了半壁江山；中国大陆企业和日本企业各 2 家，美国企业 1 家。其中入选的中国大陆 PCB 企业分别是东山精密和深南电路，分别排在第三和第十。总体来看，全球 Top10 PCB 企业 2022 年第三季度 PCB 产品营收同比环比均出现了不同程度的增长。

IT之家获悉，报告指出，受美联储货币政策持续紧缩的影响，全球大宗商品价格以及铜价的下跌，带动 PCB 上游原材料成本亦下降，企业毛利得以继续改善。根据统计数据显示，2022 年第三季度全球 Top10 PCB 企业 PCB 产品毛利规模约为 20.6 亿美元，同比增长约 29.7%，环比增长约 23.2%，均高于营收的同比与环比增速，整体毛利率达 26.6%，同比增加了约 4.7 个百分点，环比增加了约 2 个百分点。

2022 年第三季度台湾地区的臻鼎科技营收按本币计算环比增长约 44.8%，同比增长约 20.1%，蝉联冠军 Top10 排行榜冠军，创历年同期新高，依旧是全球 PCB 产品营收规模最大的企业，受益于此，臻鼎科技与第二名欣兴电子的营收差距较上半年有所拉大，榜首地位有所巩固。受益于产品组合持续迈向高阶，且 One ZDT 策略奏效，臻鼎科技下游各应用产品营收均出现不同程度的增长。

欣兴电子在本次 Top10 榜单中 PCB 产品营收同比增长依然最快，2022 年第三季度其营收按本币计算同比增长约 33.1%，环比增长约 5.1%，稳坐 Top10 榜单第二。受益于 IC 载板需求的大幅增长，欣兴电子 2022 年前三季度 IC 载板出货额按本币计算同比大幅增长约 74%。同时，欣兴电子是全球毛利唯一超过 10 亿美元的 PCB 企业。

南亚电路在本次 Top10 榜单中依然是 PCB 产品毛利率最高的企业，2022 年第三季度其营收按本币计算同比增长约 21.8%，环比增长约 13.2%，也是本次 Top10 榜单中唯一 PCB 产品毛利率超过 40% 的企业。

今年以来，由于日元的快速贬值，使得日本企业营收均出现不同幅度的增长。2022 年第三季度，日本旗胜 PCB 产品的营收同比增长了约 17.3%，环比增长了约 28.1%；揖斐电 PCB 产品的营收同比增长了约 16.6%，环比增长了约 20%。

尽管日元贬值使得以日元计价的原材料价格的上升，但是铜价的持续下跌一定程度上减缓了日本 PCB 制造企业的成本压力。2022 年第三季度，日本旗胜 PCB 产品的毛利同比增长了约 6.7%，环比增长了约 49.7%；揖斐电 PCB 产品的毛利同比增长了约 24.8%，环比增长了约 22.3%。

今年以来，受到去年高基数以及疫情对经济的影响，手机、IT 等消费电子的出货较去年有所下降，也导致相应 PCB 产品的需求减弱。但以汽车电子为主的下游应用需求在汽车智能化的持续推进以及新能源汽车产销量大幅增长的带动下依旧强劲，预期未来 PCB 企业营收端仍将保持一定的增长。此外，随着美联储货币紧缩政策接近尾声，全球大宗商品价格以及铜价的下行趋势预期将有所反转，预期未来 PCB 企业的成本端继续改善的空间或有限。