SA 研究：2022 年 Q2 季度 5G 基带芯片收益同比增长 40%

IT之家 12 月 6 日消息，根据 Strategy Analytics 的手机组件技术 (HCT) 服务研究报告《2022 年第二季度基带市场份额追踪》，2022 年 Q2 全球蜂窝基带芯片市场增长 19%，达到 87 亿美元。

2022 年 Q2，5G 基带芯片- 收益同比增长 40%，高端价格段推动其收益增长，而中端 5G 基带由于库存积压而受到打击。由于各价格段智能手机需求下降，联发科和高通的基带收益都在 2022 年下半年缩水。尽管市场环境疲软，报告认为，基带厂商需要根据不断增加的代工成本实施定价原则。

IT之家获悉，报告显示，高通和紫光展锐的收入增长强劲，“高通、联发科、三星 LSI、紫光展锐和英特尔占据了 2022 年 Q2 基带市场收入份额的前五名。

高通公司以 59% 的收入份额引领基带市场，其次是联发科，占 29%，三星 LSI，占 6%。

5G 基带收入同比增长 40%，而出货量增长 16%。此外，价格较高的高端和高阶 5G 芯片的组合增加了 ASP（平均销售价格）。

Strategy Analytics 分析师评论说：“高通公司的 5G 基带收入增长了 53%，这得益于高端和高阶骁龙应用处理器组合的增加。该公司在三星 Galaxy S22 系列中的持续牵引力将其基带平均价格提升至另一个历史高点。尽管产品强劲，但由于其核心智能手机芯片市场的需求减少，高通公司将在 2022 年下半年遭遇疲软。”

分析师称：“在 5G 份额增加的推动下，联发科在 2022 年 Q2 公布了其历史上最高的基带收入。该公司将重点转移到高端，但高端的收入贡献仍然很低。联发科和高通一样，由于客户（包括三星、小米、OPPO 和 vivo）持续调整库存，其基带收入将在 2022 年下半年收缩。尽管市场环境疲软，报告认为鉴于代工成本的增加，基带供应商需要行使定价原则。”