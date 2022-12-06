福特 CEO：大部分经销商已自愿投资上百万美元加入 Model e 计划

IT之家 12 月 6 日消息，在 9 月份的福特全国经销商大会之后，所有经销商 (总计近 3000 家) 都可以自愿加入该公司新的 Model e 项目。

福特 CEO 吉姆・法利 (Jim Farley) 周一在世界汽车新闻大会 (Automotive News World Congress) 的采访中宣布，在 2024-2026 年期间，已经有三分之二的经销商加入了 Model e 计划。

他认为这是自亨利・福特开始大规模生产 Model T 以来最大的增长和价创造值的机会，而他正努力用双手去抓住它。

IT之家了解到，福特在今年 3 月扩大了其增长战略，创建了三个不同的业务部门：Model e、Ford Blue 和 Ford Pro。

Model e：加速电动汽车规模化创新突破。

Ford Blue：将扩大公司的 ICE 汽车产品组合，利用现金流扩大其 EV 部门。

Ford Pro：公司的业务和软件解决方案。

福特执行主席比尔・福特 (Bill Ford) 解释道：“这不是福特第一次重新设想未来的路，但他们要走出自己的路。”为了与目前新能源汽车行业的领头羊特斯拉竞争，福特已经意识到它需要简化客户体验。

值得一提的是，特斯拉相对这些传统车企最大的优势在于它直接向消费者卖车，从而省去了中间商成本，但福特表示:“我们把赌注押在经销商身上。我们没打算直接走这条路。但我们需要变得专业化。”

法利表示，公司需要降低成本、提高盈利能力并尽可能提供更好的客户体验，才能在接下来的竞争中脱颖而出。

根据该计划，福特经销商可以从两个级别中选择一个来获得“EV certified”认证等级，但最少需要 50 万的初期投资，可以获得：

维修和保养

一个公用直流快速充电器

而如果选择投资 100 万至 120 万美元，就可以获得“certified elite”认证等级，包括两个公共直流快速充电器，并向其提供展车、快速补给，而且还会将其显示在 Ford.com 上。

法利周一表示，目前已有 1920 名福特经销商参加了 2024 年至 2026 年的自愿性 Model e 计划。其中 1,659 人选择了 Certified Elite 级别，而另外 261 选择了“EV certified”。

福特表示，如果选择不参加的话，经销商在 2025 年还有一次选择的计划，然后他们如果愿意的话就可以在 2027 年开始销售电动汽车。

《福特电动汽车认证计划遭遇经销商抵制：缺乏灵活性且需付出高额的费用》