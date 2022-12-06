Word 页眉上有一条横线，该如何去除？

原文标题：《Word 页眉上有一条横线，怎么都删不掉！》

在编辑页眉的时候，页眉处突然冒出一条横线，而且也删不掉，这是什么情况？相信不少同学都有遇到过这个问题，那你知道应该如何解决么？今天，就给大家分享几种方法！

1、清除格式

我们先双击页眉处，进入页眉编辑状态，然后单击「开始」-「字体」-「清除所有格式」，就能够清除页眉横线了。不过，该方法会将我们页眉格式一同清除掉。

2、快捷键清除

同样，先双击进入页眉编辑状态，然后使用快捷键「Ctrl + Shift + N」，可以一键清除所有格式。

3、去掉下边框

进入页眉编辑状态，然后选中所有内容，进入「开始」-「段落」-「边框」-「边框和底纹」，在“边框”中，我们可以看到，默认样式自动加上了“下边框线”，我们取消下边框线就行了。

取消边框线以后，我们可以发现，原先的样式还在，所以，该方法不仅可以删除边框线，而且还能够保留页眉上的样式。

4、永久去除横线

为什么每次在页眉输入内容后，都会出现横线？有没有办法能够让其不显示出来？

其实，这是因为 Word 页眉处，默认样式自带了下边框样式效果，想永久去除不显示，我们可以直接改默认样式。

先进入页眉编辑状态，然后进入「开始」-「样式」-「应用样式」-「修改」，在「格式」中选择「边框」，取消下边框，确定，勾选「基于该模板的新文档」确定。

修改了 Word 中页眉默认样式，以后都不会有页眉横线出现了。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙