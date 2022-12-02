10 个高效办公 Word 神技，早掌握，早下班

今天，给大家分享十个 Word 神技，帮助大家高效办公。

1、批量对齐图片

Word 文档中有大量图片需要调整对齐，可以利用“查找和替换”功能，帮助我们来完成任务。使用快捷键「Ctrl + H」进入查找和替换，在“查找内容”中选择「特殊格式」-「图形」；然后在“替换为”中选择「格式」-「段落」，在“对齐方式”中选择一种对齐方式，点击全部替换。

2、生成一大段草稿

有时候在看易老师教程时，肯定会边看边练手，没有素材怎么办？可以使用“=rand (5,7)”来生成随机文字，其中的数字可以根据自己需求来调整，这里表示生成 5 段，每段 7 句随机文字。

3、文件传给别人，字体不会改变

在制作一些文档的时候，我们经常会用到一些好看的字体，当我们将制作好的文档发给别人后，别人打开文件却发现字体变了，这是怎么回事呢？因为字体都是保存在自己系统中的，别人电脑上没有安装你所使用的字体，那么系统将会显示成默认字体，这样非常影响效果。那么，我们可以通过该功能「将字体嵌入文件」来确保任何电脑都可以正常预览我们所设定的字体。

4、快速选中相同格式内容

通常我们在样式中修改了级别标题后，对其不太满意样式，想统一重新修改，该怎么做呢？如果一个一个去选中，然后修改，那是非常麻烦的事情，所以利用 Word 中快速选中所有相同格式内容，可以帮助我们省去很多功夫。

5、段落序列排序

升序、降序排列，我们经常会在 Excel 中使用。在 Word 中其实也可以对文章段落进行升序、降序排列。

6、首行缩进

我们经常在编写内容的时候，会在首行空出两个字符的位置，这叫首行缩进。其实，没必要，每次都去敲空格，只需在编写完内容后，选择全文，一次性设置即可。

7、快速放大缩小内容

Ctrl + ] ：放大字体

Ctrl + [ ：缩小字体

8、符号快速变下划线

在 Word 中，有一隐藏的技巧，只要在文档中连续输入三个“-”减号，再按下“回车”就能生成下划线。还可以连续输入三个“-”、“~”、“#”、“*”、“=”再回车，大家可以试试。

9、给带括弧内容加样式

在文档中有许多带括弧的标题，我们想将这些标题样式修改一下，可以通过“查找和替换”功能帮助我们来完成。

10、输入偏旁查找生僻字

生僻字不认识，怎么录入？有些生僻字，我们可以先输入它的偏旁，然后选中偏旁，进入「插入」-「符号」-「符号」-「其他符号」，子集设为「CJK 统一汉字」，此时，我们可以在这里找到与我们输入的偏旁相关的汉字，找到后，选择插入。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙