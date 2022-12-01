Word 中的“后悔药”，不保存也能把文件找出来

辛辛苦苦写了大半天的内容，最终却忘记保存下来了，怎么办？相信不少朋友们都有遇到过这种事情。今天，易老师就来教你两招，无论你是“文件丢失”还是“忘记保存”了，我都能够给你找出来。

1、“不保存”找回文件

当我们关闭文档时，会提示，是否保存，如果点错了，直接点击“不保存”，咋办？

再次启动 Word，进入「打开」，选择右侧的「恢复未保存的文档」，在这里，我们可以看到许多文件，这些文件全部都是点击了“不保存”，没有保存下来的文件，找到我们需要的文件，然后“打开”即可。

2、死机、断电等导致文件丢失

如果你正在使用 Word 编写内容时，突然死机或断电导致我们的文件丢失，内容不见了，我们该如何恢复？

其实，我们只需再次启动 Word，这时，文档左侧会有一个提示“文档恢复”，只需点击一下即可恢复文档，恢复后请在第一时间保存好。

如果没有恢复提示，我们可以进入「文件」-「选项」-「保存」，复制一下「自动恢复文件位置」后面的路径。

然后，在计算机地址栏输入该地址进入，这里，我们可以找到一些后缀“.asd”的文件，这些就是丢失的文件，找到最近时间的文件，用 Word 打开即可恢复。

说明：进入「文件」-「选项」-「保存」，在「保存自动恢复信息时间间隔」后面的间隔时间，取决于我们恢复的内容多少，所以这里设置的时间是非常重要的。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙