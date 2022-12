IT之家 12 月 6 日消息,在 12 月 Pixel Feature Drop 更新中,谷歌为 Pixel 设备引入了全新的“Live Bloom”壁纸合集,并已经通过 Play Store 开放下载。

IT之家了解到,“Live Bloom”壁纸合集共引入了 4 张壁纸,谷歌官方表示这些壁纸可以让 Pixel 屏幕变得更有活力,而且会跟随手机的移动而摇摆。这些照片由安德鲁・祖克曼 (Andrew Zuckerman) 拍摄,并配有“Bloom one by one. Grow together”的字样。

这 4 张壁纸分别为:

Boat Orchid

Flamingo Flower

Maki Dahlia

Persian Buttercup

“Live Bloom”壁纸合集类似于 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 上引入的 Bloom 系列,但是并没有模糊效果。Pixel 用户将“Pixel 动态壁纸”应用升级至 2.0 版本就可以使用这 4 张壁纸。Live Bloom 仅适用于 Pixel 6、6 Pro、7 和 7 Pro。