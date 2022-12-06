骁龙 8 Gen 2、天玑 9200 旗舰芯亮相后，Basemark 将推业界首个移动设备光追基准测试

IT之家 12 月 6 日消息，随着高通和联发科两家的旗舰芯片上马硬件光线追踪，业界首个移动设备光线追踪基准测试也要来了。

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硬件基准测试平台 Basemark 宣布将推一款名为“GPUScore：In Vitro”的新产品，该工具旨在为用户和评测人员提供一个参考工具，以判断新一代和下一代移动设备、光追手游中的性能。

In Vitro 一开始将有三个 GPUScore 测试内容，包括：Relic of Life、The Expedition、Sacred Path。

Basemark 表示，In Vitro 的开发旨在促进跨设备的标准化、有保障的光线追踪游戏引擎工作负载。该测试使用光线追踪技术来模拟现实生活中的图形细节，包括使用 Basemark 的自定义 Rocksolid 引擎进行照明、反射和阴影。

不过，尽管 Basemark 尽了最大努力保证公平，但其光线追踪性能可能会在某些架构上表现更好。就像 PC 的光线追踪一样，一些游戏引擎在 AMD 或英伟达的架构上表现更好，所以大家不能单凭一项测试就断定性能。

IT之家了解到，要运行 In Vitro，用户必须拥有搭载 Android 12 或更高版本的设备，且要支持 Vulkan 1.1+ 和 SPIR-V、光线追踪、ETC 压缩，并拥有 4GB 或以上的内存（宣传图显示 3GB），包含四种运行模式。

Basemark 表示，2022 年的移动设备光追测试表现不会太好。根据软件开发者的说法，当前具有光线追踪功能的设备可以达到 FHD 15fps 左右。