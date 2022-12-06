宣布破产后，FTX 自救计划因问题资产而失败

IT之家 12 月 6 日消息，据华尔街日报报道，宣布破产的加密货币交易平台 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 表示，在上月初难以筹集现金之际，FTX 扣押了交易部门 Alameda Research 价值数十亿美元的抵押品，并试图利用这些抵押品说服投资者相信其财务状况健康。

美媒指出，其中许多抵押品的价值与账面价值不符。这些资产中很大一部分是四种加密代币，并与 Sam Bankman-Fried 和 FTX 员工密切相关，且大部分由 Alameda 持有。

根据市场数据和一些加密货币研究人员的说法，这些代币的价值可能远远低于 FTX 为招揽投资者以获得救助而在资产负债表上标明的 64 亿美元（约 446.08 亿元人民币）。

根据班克曼-弗里德上周五接受采访时的内容以及华尔街日报看到的文件，日期为 11 月 10 日的文件将从 Alameda 扣押的四种代币列为资产。市场数据和 FTX 资产负债表显示，彼时这些代币的价值已在不到一周的时间内减少了约一半。

IT之家了解到，FTX 于 11 月 11 日宣布已在美国启动破产程序。FTX 在一份声明中表示，CEO Sam Bankman-Fried 已经辞职，但将继续留在公司，协助公司有序过渡。此外，John Ray 被任命为 FTX 的新任 CEO。