小米与减灾所共研专利公布，可基于移动终端检测地震

IT之家 12 月 6 日消息，据国家知识产权局中国专利公布公告（申请公布号：CN115440006A）显示北京小米移动软件有限公司与成都高新减灾研究所申请的“一种检测地震信息的方法、装置及可读存储介质”专利公布。

摘要显示，本公开提供了一种检测地震信息的方法、装置及可读存储介质，此方法包括：通过内置传感器检测地震波信号；向网络设备发送所述地震波信号，以使所述网络设备根据多个移动终端检测到的地震波信号确定地震信息，所述地震信息包括：震中位置信息、地震发生时间和地震强度。

本公开中，利用移动终端中传感器监测成本低、使用灵活的特点，使用公众的移动终端即可建立覆盖范围广泛的监测网络，并且利用电波比地震波快的特点，在破坏性地震波到达之前发出通知预警，减少灾害损失。

小米手机此前已上线地震预警功能，支持全国 25 个省份（含直辖市、自治区）的大部分地区。开启地震预警功能的用户将在地震发生且将实际受到地震影响时，收到强提醒。

IT之家了解到，地震预警不是地震预测，而是在地震发生之后，破坏性的地震波到达之前发出的紧急警报。这个警报将会告诉大家地震还有多久到来，以及地震可能造成的影响，借此让我们拥有宝贵的避险时间。

此外，小米手机也上线了地震监测功能，利用手机内置的低功耗传感器感应地震波，此后通过 AI 算法测算地震信息，并第一时间向受影响地区的群众发出预警。