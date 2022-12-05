到手价 2499 元，小米电纸书 Note 上架：10.3 英寸大屏墨水屏，配备磁吸手写笔

IT之家 12 月 5 日消息，小米电纸书 Note 现已上架并开启预售，采用 10.3 英寸大屏墨水屏，配备 3GB 内存与 64GB 机身存储，含笔和保护套，到手价 2499 元。

IT之家了解到，小米电纸书 Note 重 440g，厚 5.35mm，采用银灰配色与 10.3 英寸纯平高屏占比设计，搭配金属边框和 PMMA 背板。

商品页面显示，小米电纸书 Note 支持电磁手写、录音辅记、PDF 批注功能，用户可在浏览 PDF 文件的同时于当前页面上记录涂画；同时搭载东云电磁笔技术，采用 4096 级压感笔芯，无需充电，配合专研盖板升级手写质感；手写笔可磁吸至机身，避免丢笔焦虑。

功能方面，小米电纸书 Note 支持全场景覆盖式功能储备，主界面提供书架、笔记、WPS Office 等快速入口，还有多款笔记模板选择，预装微信读书等多款墨水屏适配版应用。

此外，小米电纸书 Note 搭载 Android 11 开放系统，可通过文件管理器导入个人文件，支持 epub、txt、pdf、doc、 xls、ppt、jpg 等格式，也可下载特殊格式文件浏览器支持更多格式。值得一提的是，这款电纸书阅读器竖屏与横屏状态下均可在下拉菜单栏处开启应用分屏，方便对照阅读、拓展记录等场景。