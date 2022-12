三星 Galaxy Book 2 Go Wi-Fi / 5G 笔记本通过美国 FCC 认证：搭载骁龙芯片和 14 英寸显示屏

IT之家 12 月 6 日消息,三星曾在 2021 年 6 月推出 Galaxy Book Go 和 Galaxy Book Go 5G 笔记本。近期,三星 Galaxy Book 2 Go 和三星 Galaxy Book 2 Go 5G 设备已经现身 Bluetooth SIG,这些 Galaxy 笔记本的支持页面也在官网上被发现。

现在,三星 Galaxy Book 2 Go WiFi 和三星 Galaxy Book 2 Go 5G 已经通过了美国 FCC 认证,这也证实了新品即将到来和一些规格。

三星 Galaxy Book 2 Go Wi-Fi 和 Galaxy Book 2 Go 5G 将采用高通骁龙芯片组。现在,FCC 证实,这些设备的型号代码是 Hermes 14 英寸(WiFi)和 Hermes 14 英寸(5G)。意味着将搭载 14 英寸的显示屏。

三星 Galaxy Book 2 Go 5G



IT之家了解到,该认证还确认了新设备的颜色版本,包括 Galaxy Book 2 Go Wi-Fi 和 Galaxy Book 2 Go 5G 的浅灰色,以及 5G 型号的银色。这些设备还将支持 45W 充电。WiFi 版本机身尺寸也已列出,将是 224 毫米 x15 毫米 x324 毫米。

三星 Galaxy Book 2 Go WiFi



此前,三星 Galaxy Book 2 Go 和 Book2 Go 5G 的列表分别确认了 NP340XNA 和 NP345XNA 的型号,将配备蓝牙 5.2。这些设备预计会像之前的三星 Galaxy Book Go 系列一样预装 Windows 11 系统。三星 Galaxy Book 2 Go 系列笔记本还将支持高通 FastConnect 6700 以及 Wi-Fi 6E。