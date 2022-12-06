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《泰拉瑞亚》团队放假一个月，为明年更新养精蓄锐

2022/12/6 16:25:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 6 日消息，好评如潮的 2D 沙盒模拟游戏《泰拉瑞亚》将于 2023 年迎来 1.4.5 更新，在该更新推出之前，《泰拉瑞亚》开发商 Re-Logic 将放假一个月

Re-Logic 的副总裁兼《泰拉瑞亚》制作人 Cenx 近日称：“Re-Logic 将在 12 月份放假休息，我为我们团队今年所做的工作感到非常自豪，并期待在明年 1 月份开始下一次最终更新。”

此外，Re-Logic 工作室总裁兼创始人 Andrew Spinks 此前表示，Re-Logic 的员工每周工作四天，有充足的休息时间和奖金

IT之家了解到，《泰拉瑞亚》是一款 2D 沙盒模拟游戏，由 Re-Logic 开发，于 2011 年 5 月 17 日发行。游戏采用像素风格设计，玩家可以进行挖掘、战斗、探索、建造等，与敌人作战。游戏具备多种模式，地图随机生成，可玩性十分高。

根据 Steam250 的统计，游戏《泰拉瑞亚》成为了 Steam 平台首个评价破百万的“好评如潮”游戏，作为如此一款经久不衰游戏的开发商，Re-Logic 工作室也许就是靠超出业界的高福利来保持长期开发的创意和动力。

《泰拉瑞亚》1.4.5 版本将于 2023 年上线，包括与《死亡细胞》的联动内容。

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关键词：泰拉瑞亚

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