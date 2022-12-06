索尼 PS Plus 12 月会免游戏今日开放领取：《质量效应：传奇版》《生化变种》等

IT之家 12 月 6 日消息，索尼 PlayStation 12 月 PS Plus 会员免费游戏现已开放领取（PS Plus 的全部三档会员均可），截止时间为 2023 年 1 月 2 日，包括：

《质量效应：传奇版》（PS4）

《生化变种》（PS5、PS4）

《神圣一击》(Divine-Knockout)（PS5、PS4）

港服、日服、欧美服的 12 月会免游戏相同

IT之家了解到，《质量效应：传奇版》于 2021 年 5 月 14 日正式发售，是 BioWare 旗下经典 RPG 射击游戏《质量效应》系列的高清重置优化升级版。其包含《质量效应》、《质量效应 2》及《质量效应 3》单人基础游戏及超过 40 款 DLC。全三部曲视效提升，增强了纹理、视效和建模，全部支持 HDR，游戏更新包括强化模型、着色器、FX、照明和景深以及全解析音频。

《生化变种》是一款功夫奇幻 RPG 游戏，背景设定为末日后的开放世界。游戏中极具武术风格的独特战斗系统，可让玩家混合近战、射击和突变能力。该游戏由 Experiment 101 工作室开发，于 2021 年 5 月首次发布，Steam 评价为“褒贬不一”，游戏画面是亮点，不过玩法和动作系统一般，价格也比较贵（PC 版 298 元）。

其中《神圣一击》(Divine-Knockout) 首发即加入会免，该作是一款多人对战游戏。包含了 1v1 对决、2v2 乱斗、3v3 街机模式。