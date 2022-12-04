如何快速变换图片颜色

本次我们看看，直接自定义添加色调的工具“填充颜色”。

填充颜色是直接增加色调的工具，可以在任何颜色的基础上，转变成自己想要的色调。

本次教程我们举两种案例：

1、修改人像服装颜色

2、修改风光雪山颜色

一、修改人像服装颜色

我们将红色裙子转变为蓝色。

首先用快速选择工具，选出裙子。在这里不建议用色彩范围工具，因为裙子上面的高光颜色和肤色非常接近，无法做到十分精准。

在“编辑”里面选择“填充”

内容选择“颜色”，然后吸取想要填充的颜色。

模式选择“颜色，因为这样可以自然的填充颜色，保留画面本身的细节和明度。

填充之后，变成这样，但这也许不是你想要的最终效果，所以可以在此基础上继续微调。

先选择调整工具建立调整图层，这里我选择了“曲线”和“饱和度”工具，然后按“ctrl + Alt”，复制填充图层的选区到调整图层，做到无差别选区。然后用曲线工具调整蓝色的明暗，用饱和度工具降低蓝色饱和度。

这是调整前后的对比效果。这种色相上的替换，是其它调色工具不容易做到的，用“色相饱和度”工具里的“色相”功能，也不能得到任何一种想要的颜色，所以“填充颜色”是非常直接快捷的方法。

二、修改风光雪山颜色

我们将平淡的光线转变为日照金山。

用“色彩范围”工具，选出岩石的灰色，因为岩石上有阴影区，阴影区不能被填充颜色，否则不合逻辑，所以不能用快速选择工具，很难避开阴影区。

在“编辑”里面选择“填充”

内容选择“颜色”，然后吸取黄色。

模式选择“颜色，因为这样可以自然的填充颜色，保留画面本身的细节和明度。

填充之后，可以在此基础上继续微调。由于此时画面中的黄色部分只有雪山，所以不需要再复制选区，只要通过“可选颜色”“色相饱和度”等工具的色彩通道做细致调整就行。

这是调整前后的对比效果。

除了以上“填充颜色”的案例，还可以修改头发颜色、唇色，风光摄影中可以改变天空颜色，植物颜色，水面颜色等。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶