马斯克将 Twitter 总部办公室改成卧室，方便通宵工作员工使用

北京时间 12 月 6 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，Twitter CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）已将 Twitter 旧金山总部的部分办公室改造成了卧室，以便通宵工作的员工们使用。

两位知情人士称，Twitter 的员工们周一发现，公司总部的一些办公室和会议室里面变得光秃秃的，只有床垫和窗帘。当然，有的房间布置得比较齐全，有一张大床、一个床头柜、一盏台灯、两把扶手椅，以及明亮的橙色地毯。

目前尚不清楚共有多少间办公室被改造成了卧室，但一位知情人士称，每层楼可能有四到八间卧室，这些房间看起来“挺舒服”。

另一位知情人士称，其中几间卧室位于一个基本没有使用过的楼层上。其中一间卧室的垃圾桶里已经有了垃圾，意味着已经有员工使用了这些便利设施。该知情人士称：“员工们已经在熬夜加班了，这么做在一定程度上也是有道理的。”

Twitter 没有向员工解释，将办公室改造成卧室背后的原因。据分析人士称，这些床是为了让那些在办公室通宵工作的“硬核”（hardcore）员工们使用的，这也是马斯克所说的“Twitter 2.0”的一部分。

上月中旬，马斯克向 Twitter 员工发出了最后通牒：要么致力于打造一个新的“硬核”Twitter，要么带着遣散费离开公司。这里所谓的“硬核”，指的是“长时间、高强度地”工作，如果做不到就要带着三个月的遣散费离开 Twitter。

对于此次将办公室改造成卧室，一位知情人士称：“这看起来不太友好。这是一种不言而喻的不尊重。没有经过讨论，床就出现了。”

对此，Twitter 尚未发表评论。