亚马逊与欧盟达成反垄断和解协议，避免遭受巨额罚款

北京时间 12 月 6 日晚间消息，据报道，亚马逊今日已与欧盟反垄断监管机构“欧盟委员会”就其使用数据损害竞争对手的担忧达成最终协议，从而结束了欧盟委员会针对亚马逊展开的两项调查。

2020 年 11 月，欧盟委员会指控亚马逊利用其规模、实力和数据，获得相对于在其平台上销售的较小商家的不公平优势。此外，欧盟还启动了另一项调查，评估亚马逊是否对自家的零售商品，以及使用其物流和送货服务的市场卖家给予优惠待遇。

今年 6 月和 7 月，亚马逊向欧盟做出让步，承诺将允许卖家访问一些市场数据，而其商业部门将无法使用其零售部门收集的卖家数据。此外，亚马逊还同意提高竞争对手产品在其平台上的可见度。

亚马逊称，在对卖家的“Buy Box”（购买框）报价进行排名时，将一视同仁。Buy Box 允许消费者将来自特定零售商的商品直接添加到他们的购物车中，在亚马逊平台上，获得“buy box”就意味着更多的销量。

针对亚马逊提出的让步措施，欧盟委员会随后开始征求反馈，竞争对手和消费者可以在 9 月 1 日之前提出意见和建议。之后，欧盟委员会再决定是否接受亚马逊的上述提议。对于亚马逊，则希望欧盟能在今年年底前结束调查。

四位知情人士今日称，欧盟委员会计划在 12 月 20 日宣布该和解协议。当然，最终的日期也可能生变。这些知情人士表示，亚马逊这些承诺的有效期为 5 年，已与竞争对手进行了“市场测试”，并得到了欧盟官员的认可。

对于欧盟而言，该和解协议代表着一场胜利，即成功地利用了新的《数字市场法》限制了大型科技公司的权力。对于亚马逊，则避免了一笔最高相当于全球营收 10% 的巨额罚款。

作为和解协议的一部分，亚马逊还将允许使用其 Prime 会员计划的卖家，选择任何物流公司并直接与其谈判合作条款，而不是被限制使用亚马逊的物流服务。