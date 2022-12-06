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三星 990 PRO 旗舰 SSD 降价 100 元：1TB 到手价 999 元

2022/12/6 22:58:57 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 6 日消息，上月上市的三星 990 PRO 系列固态硬盘正在举行促销活动，比首发价便宜 100 元，现在 1TB 版本到手价 999 元，2TB 版本 2199 元。

IT之家了解到，今年 8 月份，三星正式发布 990 PRO PCIe 4.0 SSD。据三星官方介绍，三星 990 PRO 系列产品三星采用了新的 V-NAND 技术以及新推出的自研控制器，可提供在 PCIe 4.0 接口中的超高速度。这款 SSD 的顺序读取和写入速度分别高达 7,450 MB/s和 6,900MB/s，随机读取和写入速度分别高达 1,400K 和 1,550K IOPS。与 980 PRO 相比，990 PRO 的随机读写性能提高了 55%。

据介绍，三星 990 PRO 采用了三星自研的“PASCAL”主控芯片，8 纳米低功耗架构，闪存为三星第七代 V-NAND 3bit MLC 颗粒。此外，该系列 SSD 采用了 TurboWrite2.0 技术，大幅度提升了 SLC 缓存空间，2TB 容量版本高可达 226GB。990 PRO 的工作电流降低到了 2.2A，相比之下，980 PRO 工作电流为 2.9A。功效方面，990 PRO 的每瓦的性能比 980 PRO 高出 50%。

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关键词：三星SSD

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