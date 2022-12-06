7000 MB/s ：三星 980 PRO 1TB 固态硬盘 799 元京东闪购

三星 980 PRO SSD 国行版固态硬盘于 2020 年 9 月 22 日上架，其为消费型 PCIe4.0 NVMe SSD，发售价为 1899 元。

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1TB 版本的连续读写速度可分别达到 7000MB/s 和 5000MB/s，随机读写的 IOPS 值为 1000K / 1000K。

采用了标准的 M.2 2280 规格，可用于 AMD 的 X570 平台和英特尔的 Z490 (Rocket Lake) 平台。

980 PRO 针对处理数据密集型应用进行了优化，是处理 4K 和 8K 内容、玩图像密集型游戏的消费者和专业人士的选择。所有关键组件，包括定制的 Elpis 控制器，V-NAND 和 DRAM，均在内部进行设计，可充分发挥 PCIe 4.0 的潜力，这使 980 PRO 能够提供高达 7,000 MB/s 和 5,000 MB/s 的顺序读取和写入速度，以及高达 1,000K IOPS 的随机读取和写入速度。

IT之家了解到，980 PRO 具有出色的热控制解决方案，可有效提高可靠性，三星 980 PRO 在控制器上涂覆了镍涂层，并在固态硬盘背面采用铜箔散热标签，同时配备动态散热保护技术，有效散热减少性能波动。这些创新的散热功能保证这款 SSD 保持紧凑、纤薄的 M.2 外型。