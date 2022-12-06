Pixelmator Pro 3.2 for Mac 发布：新增支持视频编辑

IT之家 12 月 6 日消息，Pixelmator Pro 3.2 “Lumière ”今天在 Mac App Store 上线，这款流行的图像编辑应用程序的最新更新带来了编辑视频的能力，同时还增加了其他值得注意的功能。

Pixelmator Pro 3.2 版本的应用程序让用户能够对视频进行快速编辑，如修剪、裁剪和颜色调整，并让用户在不离开 Pixelmator Pro 的情况下将其与文本、图像和形状相结合，应用遮罩等。

为了使编辑更容易，界面现在包括画布上的视频控制，用户可以在多视频组合中播放、静音、刷新和设置视频的海报框架。

作为支持视频编辑的一部分，该更新还支持新的视频和动画图像格式，包括 MP4 和 QuickTime Movie，以及打开和导出 GIF 和 PNG 动画的能力。视频支持以可变质量、可调帧率导出，并使用一系列的压缩类型，包括苹果 ProRes。

另外，此次更新还带来了一类新的 4K 电影模板，并增加了专门用于创建移动设计的电影式社交媒体模板。

用户可以通过改变占位符视频来个性化模板，从为每个模板单独创建的替代元素和颜色中进行选择，等等。或者，也可以将 Pixelmator Pro 中现有的静止图像模板与自己的视频结合起来，创建社交媒体上的动画帖子和其他设计。

IT之家了解到，Pixelmator Pro 3.2 版本的其他改进包括支持视频打开和编辑 Live Photos，以及对 Motion 文件格式支持的重大改进，包括导出带有视频层的 Motion 文件的能力。

Pixelmator Pro 3.2 Lumière 可从 Mac App Store 获得，现有用户可免费更新，新用户需花费 19.99 美元，比通常的 39.99 美元的价格便宜 50%。