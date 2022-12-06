Excel 中“空行”和“空格”太多，别再一个个手动删除了

在职场办公中，我们经常会遇到一些不规范的表格，比如，没用的“空白行”、“空格”这些，我们往往会花费一些时间去删除。有没有什么好的方法，能够批量处理这些没用的“空行”和“空格”呢？

1、查找替换清除空格

选中数据区域，然后按下「Ctrl + H」组合键，打开「查找和替换」对话框，在「查找内容」中输入空格，全部替换即可。

2、SUBSTITUTE 函数

SUBSTITUTE 函数可以在某一文本字符串中替换指定的文本。这里，我们可以利用该函数来将空格替换掉。

=SUBSTITUTE (数据区域，需要替换的旧文本，用于替换的文本)

=SUBSTITUTE(A2,"","")

3、TRIM 函数

TRIM 函数可以去除单元格中前面和后面的空格，字符之间会保留一个空格。

=TRIM(A2)

4、CLEAN 函数

如果数据之间有换行，我们又该如何清除呢？如下图所示。

使用 CLEAN 函数，可以清除所有的换行。

=CLEAN(A2)

通过公式清除数据中空格或换行后，我们还无法直接使用，需要先复制数据，然后粘贴为“数值”就可以正常使用了。

上面我们讲了批量删除没用的空格，下面再来说说如何批量删除没用的空行。

1、定位法

选中表格，然后按下「F5」键，选择「定位条件」-「空值」，然后右键删除所有多余空行就可以了。

2、排序法

选中表格，然后进入「数据」-「排序和筛选」-「排序」，选择一下次序，最后我们点击确定即可。

3、筛选法

选中数据，进入「数据」-「排序和筛选」-「筛选」，点击「日期」上的下拉三角按钮，取消「全选」前面的勾，然后勾选「空白」，在表格的筛选结果中删除空行，最后，我们再次进入日期，勾选「全选」就 OK 了。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙