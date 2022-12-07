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最低 29 美分最高 10000 美元，苹果新增 700 多种 App Store 应用定价档位

2022/12/7 6:44:15 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 7 日消息，苹果公司今天宣布将会为开发者新增 700 种定价档位，并放宽了价格上限和价格下限。上架 App Store 的应用程序最低价格可以低至 29 美分，最高可以达到 10000 美元。

开发者如果想要将应用定价在 1000 美元以上，那么需要向苹果公司提交申请，避免出现明显溢价的应用出现。IT之家了解到，目前苹果为开发者共提供了超过 900 个价位，但其中 100 个价位需要开发者申请，得到苹果公司审核之后才会生效。

IT之家了解到，苹果本次对价位的调整主要为以下规则：

  • 29 美分到 10 美元（约 70 元人民币）之间每 10 美分设置一个价位；

  • 10 美元（约 70 元人民币）到 50 美元（约 349 元人民币）之间每隔 50 美分设置一个价位；

  • 50 美元（约 349 元人民币）到 200 美元（约 1394 元人民币）之间每隔 1 美元设置一个价位；

  • 200 美元（约 1394 元人民币）到 500 美元（约 3485 元人民币）之间每个 5 美元设置一个价位；

  • 500 美元（约 3485 元人民币）到 1000 美元（约 6970 元人民币）之间每隔 10 美元设置一个价位；

  • 1000 美元（约 6970 元人民币）到 10000 美元（约 69700 元人民币）之间每隔 100 美元设置一个价位

开发者在定价上末尾支持四种格式，包括“x.99”、“x.00”、“x.90”和“x.95”四种，但是四者支持的最高价格均有差别，具体可以看下图。

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关键词：App Store

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