最低 29 美分最高 10000 美元，苹果新增 700 多种 App Store 应用定价档位

IT之家 12 月 7 日消息，苹果公司今天宣布将会为开发者新增 700 种定价档位，并放宽了价格上限和价格下限。上架 App Store 的应用程序最低价格可以低至 29 美分，最高可以达到 10000 美元。

开发者如果想要将应用定价在 1000 美元以上，那么需要向苹果公司提交申请，避免出现明显溢价的应用出现。IT之家了解到，目前苹果为开发者共提供了超过 900 个价位，但其中 100 个价位需要开发者申请，得到苹果公司审核之后才会生效。

IT之家了解到，苹果本次对价位的调整主要为以下规则：

29 美分到 10 美元（约 70 元人民币）之间每 10 美分设置一个价位；

10 美元（约 70 元人民币）到 50 美元（约 349 元人民币）之间每隔 50 美分设置一个价位；

50 美元（约 349 元人民币）到 200 美元（约 1394 元人民币）之间每隔 1 美元设置一个价位；

200 美元（约 1394 元人民币）到 500 美元（约 3485 元人民币）之间每个 5 美元设置一个价位；

500 美元（约 3485 元人民币）到 1000 美元（约 6970 元人民币）之间每隔 10 美元设置一个价位；

1000 美元（约 6970 元人民币）到 10000 美元（约 69700 元人民币）之间每隔 100 美元设置一个价位

开发者在定价上末尾支持四种格式，包括“x.99”、“x.00”、“x.90”和“x.95”四种，但是四者支持的最高价格均有差别，具体可以看下图。