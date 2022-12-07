苹果将支持针对不同商店分别定价，明年春天扩展至所有 App

IT之家 12 月 7 日消息，苹果今日宣布对 App Store 进行迄今为止最全面的定价机制升级，为开发者提供新增的 700 个价格点和全新定价工具。除此之外，开发者还可针对不同国家和地区的 App Store 设定价格、管理外币汇率变化等。

苹果表示，提供自动续期订阅服务的 App 今日起即可使用上述升级定价机制。其他所有 App 及应用内购买内容将可从 2023 年春季开始使用新定价机制，所有开发者均可在 175 个国家和地区的商店中以 45 种货币为产品定价。

IT之家了解到，从今日起，订阅 App 的开发者将可选择自己最熟悉的地区商店，以之为基础自动为其他 174 个国家和地区及 44 种货币生成定价。开发者也可按需针对不同商店分别定价。针对不同商店的定价功能将在 2023 年春季拓展至其他所有 App。

此外，苹果今日公布的升级将让开发者在所选的任意商店中保持所获取的本地货币不变，即使外币汇率和税款发生波动。所有开发者还可针对不同国家和地区的商店决定是否提供 App 内购买内容。

据介绍，苹果会定期在各地区根据税款和外币汇率变化更新定价。目前，开发者可随时根据税款和外币汇率的变化自行调整定价。2023 年起，付费 App 和 App 内购买内容的开发者将可设定本地区定价，该定价不会受到自动定价调整的影响。