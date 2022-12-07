国际能源署：全球能源危机大大加速了可再生能源的增长

IT之家 12 月 7 日消息，国际能源署表示，目前可再生发展背后有“前所未有的动力”。根据该机构的新分析，由于各国争相应对俄乌战争引发的全球能源危机，可再生能源的增长得到了“涡轮增压”。仅仅在未来五年内，全球可再生能源发电量预计将达到过去 20 年增加的数量。

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根据国际能源署（IEA）的一份新报告，在这五年中，可再生能源将占到电力容量扩张的高达 90%。到 2025 年，可再生能源预计将取代煤炭，成为世界上最大的电力来源。

太阳能和风能构成了这一扩张的绝大部分。到 2027 年，太阳能发电量将增加近三倍，而风能发电量也几乎翻倍，部分原因是价格下降。新的大规模太阳能和陆上风电场现在是世界上大多数地区最便宜的发电方式。

总而言之，在五年内，全球可再生能源发电能力预计将增长 2400 千兆瓦，这个数字比国际能源署一年前的预测高出约 30%。

国际能源署执行主任法提赫-比罗尔在一份声明中说：“可再生能源已经在快速扩张，但全球能源危机已经将它们推向了一个非凡的新阶段，增长速度甚至更快。”

IT之家了解到，今年，欧盟的太阳能和风能发电量打破了纪录。在美国，乔-拜登启动了建立国内清洁能源供应链的举措。中国今年也发布了一项计划，使更多的可再生能源上网。根据国际能源署的数据，仅中国的可再生能源增量就有望占到未来五年世界可再生能源发电量的近一半。

国际能源署说，有了这些新增的太阳能和风能，世界仍然有机会将全球变暖限制在比工业化前水平高 1.5 摄氏度的范围内。但是实现这一目标的窗口正在迅速关闭，世界可能在短短 9 年内超过 1.5 度的关键门槛，因为目前化石燃料的温室气体排放量仍在攀升。