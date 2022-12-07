看 PDF 文件更轻松了，Microsoft Teams 宣布整合 Adobe Acrobat 功能

IT之家 12 月 7 日消息，微软于本周一宣布，Microsoft Teams 将集成 Adobe Acrobat 插件，以便于专业人士更轻松地查看 PDF 文件。在整合后，Teams 用户现在可以将 Acrobat 设置为 Teams 中 PDF 的默认应用，使他们可以在一个地方直接访问其功能。

IT之家了解到，用户可以分享、审查、注释、处理、导出等操作，访问存储在微软 SharePoint 和 OneDrive 中的 PDF，微软还应用了必要的行动来确保这种整合的安全性。

在官方博文中，埃文・韦斯滕伯格（Evan Westenberger）表示：“为协作而设计的应用程序通过整合应用程序、数据、优化工作流程，帮助员工更顺畅地开展工作。整合 Adobe Acrobat Sign 和 Adobe Creative Cloud 之后，Adobe 进一步提升了 Microsoft Teams 的协作能力”。

在博文中继续写道：“我们很高兴地宣布将 Adobe Acrobat 整合到 Microsoft Teams。在经常需要处理 PDF 文件的企业中，这种新的体验有助于消除应用之间切换的繁琐操作。这种新的整合可能有助于实现更高的效率，提高安全性，并降低成本”。