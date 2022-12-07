国内民营火箭公司星河动力航天完成股改，“智神星一号”首飞稳步推进

IT之家 12 月 7 日消息，星河动力航天今日表示，星河动力（北京）空间科技有限公司近日完成股改，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》，名称正式变更为“北京星河动力航天科技股份有限公司”。

▲ 图源：星河动力

IT之家了解到，星河动力公司成立于 2018 年 2 月，是国内商业航天技术公司。截至目前，星河动力航天已连续四次取得发射任务成功，累计为 7 家卫星客户、共计 14 颗卫星提供了发射服务。

“谷神星一号”轻小型固体运载火箭研发方面，“谷神星一号”采用了总体动力联合优化设计、矢量固体推力控制、分布式轨姿控动力、3D 打印轨控发动机、垂直自瞄准、取消滚控装置等设计，并采用自研转运发射车执行转运和发射任务，具备环境温度控制、机动转场运输、快速起竖发射能力，可缩短发射准备时间、提高发射频次。

中大型液体运载火箭“智神星一号”研制方面，星河动力称公司推进国内首款采用针栓式喷注技术的大推力、深度变推液氧煤油发动机“苍穹”的研发工作，其采用的多回流涡球锥形燃气发生器、同轴双吸涡轮泵、多功能一体化组合阀均属国内首创，深度变推能力达到 40%~105%。“智神星一号”采用多次点火减速、动力 / 控制冗余、在线轨迹规划等技术，实现子级自主着落回收，通过子级回收重复使用降低发射成本。采用“三平一竖”测发模式、前端无人值守发射技术，将发射准备时间降低到 15 天。“智神星一号”采用模块组合化设计思想，可由目前起飞质量 260t 的两级构型，无缝拓展为起飞质量 730t 的两级半捆绑构型。“智神星一号”运载火箭首飞工作已在稳步推进。