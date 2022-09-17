“长十一”首任总指挥：2025 年中国有望开启太空旅行，票价 200 万 —300 万元

IT之家 9 月 17 日消息，据环球时报报道，“长征十一号”火箭首任总指挥杨毅强近日接受专访时称，“中国商业航天已迎来最好发展机遇，已由基础制造、产品研发的 1.0 时代进入应用牵引、市场主导的 2.0 时代，并将在 10 年内追上美国的发展水平。”

杨毅强称，在商业航天领域，已形成一定市场规模的就是中国和美国。2015 年是中国航天商业化元年，目前，中国的商业航天已从 1.0 时代进入 2.0 时代，并有望在 5 年内进入 3.0 时代，期间，我们需要将火箭运力提升至 5 吨到 14 吨、建设全球性卫星星座、实现火箭可回收并降低成本。另有数据显示，从 2015 年到 2020 年，中国商业航天市场规模年复合增长率达到 22.09%，这与中国拥有完整的自主知识产权和人才造血机制，以及国家的扶持有关。但从商业航天的经济规模和整体企业估值来看，体量还相对较小，真正靠火箭和卫星盈利的企业较少，目前中国商业航天企业整体仍处于“积累”阶段。

杨毅强还称，最迟到 2027 年，中国商业航天的“春天”便会到来。商业航天的“春天”可依据以下标志来判断：第一，卫星星座大规模组建，运载火箭进入高密度发射阶段，实现低成本大型液体火箭回收和复用；第二，独属于商业航天的商业模式，如太空旅游，得以实现；第三，导航定位、导航增强、低轨互联网及高时间分辨率遥感星座等能为大众和企业提供服务。具体到太空旅行，目前可分三种。第一种是进入空间站，这对游客的身体、心理素质等有严格要求；第二种是以维珍银河的“白色骑士”为代表的通过双机身航空运载飞机将游客带入太空，但该模式舒适感和安全性较差；第三种就是目前技术较为成熟的亚轨道旅行，适合大部分人群。随着商业模式的完善，2025 年，中国有望开始亚轨道旅行，票价约 200 万到 300 万元人民币。

杨毅强还表示，中国航天商业化需双轮驱动 —— 市场需求与技术创新。航天的商业化方向并不复杂，如商业火箭本质上就是运载工具，未来的主要盈利模式是按公斤收费，并发展广告命名、文旅等延伸服务；而卫星的商业化路径则是提供稳定、精确的数据，如卫星导航，以及遥感卫星与环境监测、城乡规划等的结合。我认为，中国商业航天的发展关键不是火箭或卫星，而是应用。越接近普通民众和终端用户的业务收益越高，我们要让商业航天深入到普通人生活中。

杨毅强表示，目前投资热点还是火箭和卫星。但其实，火箭和卫星相关的企业数量已足够多，且头部企业已经显现，资本的不断涌入反而会造成这些企业的内耗，“所以我建议，资本方可以将焦点更多地放在上游的供应链（如发动机、元器件等）和下游的卫星应用（如导航、遥感等）上。因为，没有优秀的供应链产品就不会有好的系统集成产品。”