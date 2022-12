《阿凡达 2：水之道》开启预售，票价多数在 40 元至 80 元区间

IT之家 12 月 7 日消息,由詹姆斯・卡梅隆执导的好莱坞奇幻大片《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)即将于 12 月 16 日(下周五)正式上映。

据澎湃新闻报道,从 12 月 6 日晚间开始,北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、重庆、南京、西安、武汉等全国多地的影院已悄悄开启零点场及首个周末的预售,根据放映模式、影院所处位置及场次的不同,票价在 30 元至 230 元不等,多数都在 40 元至 80 元的区间。以广州为例,该片预售价格普遍低于 50 元,IMAX 版则在 80 元以上。

值得一提的是,12 月 5 日,《阿凡达:水之道》世界首映礼在英国伦敦举行,媒体的评论也出炉了。《好莱坞报道》认为这部《阿凡达 2》在情节和特效上都远超第一部,令人期待。《综艺》报道,《阿凡达 2》比第一部更大、更好、更情绪化,在视觉上令人叹为观止,发自肺腑并且令人难以置信地引人入胜。

IT之家了解到,《阿凡达 2》的剧情承接自第一部的十余年后。曾经的地球残疾军人杰克・萨利,如今已经是潘多拉星球纳美族一方部族的族长,并且与爱妻娜塔莉共同育有一对可爱的儿女,日子过得平淡而充实。然而某天,有个部族的兄弟在海岸附近巡逻时遭到利器割喉身亡。通过现场勘查,以及作为前海军陆战队员的敏锐直觉,杰克判断已经有人类的阿凡达混入了部落。

《阿凡达 2》将于 12 月 16 日在中国内地上映,片长达 190 分钟,比《阿凡达》还要长近 30 分钟。