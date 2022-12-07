《阿凡达 2：水之道》开启预售，票价多数在 40 元至 80 元区间

IT之家 12 月 7 日消息，由詹姆斯・卡梅隆执导的好莱坞奇幻大片《阿凡达：水之道》（Avatar: The Way of Water）即将于 12 月 16 日（下周五）正式上映。

据澎湃新闻报道，从 12 月 6 日晚间开始，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、重庆、南京、西安、武汉等全国多地的影院已悄悄开启零点场及首个周末的预售，根据放映模式、影院所处位置及场次的不同，票价在 30 元至 230 元不等，多数都在 40 元至 80 元的区间。以广州为例，该片预售价格普遍低于 50 元，IMAX 版则在 80 元以上。

值得一提的是，12 月 5 日，《阿凡达：水之道》世界首映礼在英国伦敦举行，媒体的评论也出炉了。《好莱坞报道》认为这部《阿凡达 2》在情节和特效上都远超第一部，令人期待。《综艺》报道，《阿凡达 2》比第一部更大、更好、更情绪化，在视觉上令人叹为观止，发自肺腑并且令人难以置信地引人入胜。

IT之家了解到，《阿凡达 2》的剧情承接自第一部的十余年后。曾经的地球残疾军人杰克・萨利，如今已经是潘多拉星球纳美族一方部族的族长，并且与爱妻娜塔莉共同育有一对可爱的儿女，日子过得平淡而充实。然而某天，有个部族的兄弟在海岸附近巡逻时遭到利器割喉身亡。通过现场勘查，以及作为前海军陆战队员的敏锐直觉，杰克判断已经有人类的阿凡达混入了部落。

《阿凡达 2》将于 12 月 16 日在中国内地上映，片长达 190 分钟，比《阿凡达》还要长近 30 分钟。