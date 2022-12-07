核子世界环游巡回秀已经来到阿帕拉契亚，《辐射 76》免费内容更新已上线

IT之家 12 月 7 日消息，《辐射 76》（Fallout 76）是《辐射》（Fallout）系列的在线游戏，定期会发布内容更新和相关支持。《辐射 76》第 11 赛季“核子世界环游”（Nuka-World on Tour）免费内容更新已经于今天上线，所有玩家都可以畅玩。

BethesdaAsia 在官方公告中表示：

核子世界环游巡回秀已经来到阿帕拉契亚！ 前往灰堆试试这些全新的公共事件，挑战全新的地区头目，在核子电玩游乐场赢取高分，以及体验其它内容！所有#Fallout76# 玩家均可免费享受此更新！

IT之家了解到，本次更新主要提供了 3 个公共事件：

新地区头目

核子电玩游乐场小游戏

丰厚的嘉年华游戏和奖励

IT之家了解到，《辐射 76》是一款多人在线动作角色扮演游戏。本作为辐射系列的前传，是该系列首个多人在线游戏采用了多人在线的游戏方式，游戏内没有任何人类 NPC，所有幸存的人类都是玩家在控制。

在《辐射 76》中，人们开始重返西弗吉尼亚。随着西弗吉尼亚的秘密被发现，两大竞争派系不断争斗，都想抢占优势和先机。居民们已经找到了新家园，而掠夺者们也前来强取豪夺。领取监管人的新任务，与竞争派系结成联盟，揭开隐藏在大山深处的真相。