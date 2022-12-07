11 月中国手游发行商全球收入排行：腾讯、米哈游、网易前三

IT之家 12 月 7 日消息，Sensor Tower 今日发布报告称，2022 年 11 月共 43 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100。这 43 家厂商合计吸金 20.7 亿美元（约 144.49 亿元人民币），环比增长 11.3%，占本期全球 TOP100 手游发行商收入 40.2%。需要注意的是，这一数据仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

其中，腾讯 11 月初在海外市场推出二次元射击手游《胜利女神：妮姬》，该游戏 11 月在日本、韩国和美国分列手游畅销榜第 1、3 和 18 名，同时登顶海外手游畅销榜，总收入超过 1 亿美元。在该游戏的带动下，腾讯游戏 11 月收入环比增长 20%。

IT之家了解到，Sensor Tower 表示，《原神》3.2 版本则在 11 月 2 日上线，当天游戏流水达到今年以来的最高值。米哈游移动端 11 月收入相应的环比增长 47%，重回全球手游发行商收入榜前三，仅次于腾讯和动视暴雪。

▲ 图自 Sensor Tower，下同

11 月中国 App Store 手游收入排行方面，《王者荣耀》《和平精英》《原神》《三国志・战略版》《梦幻西游》《英雄联盟手游》《捕鱼大作战》《明日方舟》《光・遇》《QQ 飞车》位列前十位。