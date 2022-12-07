《原神》3.3 版本今日上线：卡牌玩法“七圣召唤”、新角色“流浪者”到来，还有 600 原石补偿

IT之家 12 月 7 日消息，米哈游《原神》3.3 版本“六入尽明，诸相皆无”今日将正式上线，带来新角色“久世浮倾・流浪者”“机逐封秘・珐露珊”，同时推出全新玩法“七圣召唤”。

根据《原神》更新说明，新版本补偿内容为 600 原石，包括 300 原石停服更新补偿和 300 原石问题修复补偿。其中，停服更新补偿领取时间截至 3.3 版本结束前，问题修复补偿需在 12 月 10 日 06:00 前上线收取邮件。

全新玩法“七圣召唤”

IT之家了解到，米哈游表示，“七圣召唤”是一款节奏紧凑、对抗激烈的卡牌类桌面对战游戏。玩家可成为“七圣召唤”牌手，收集卡牌，构筑牌组，在牌桌上挑战各种各样的对手。系统规则如下：

寻找大世界中的牌手，或与酒馆中每周来访的来客进行七圣召唤的对局，即可获得“牌手经验”和“幸运牌币”。

“牌手经验”可用于提升牌手等级，从而解锁更多功能和更多可挑战的对手；“幸运牌币”可用于购买七圣召唤卡牌，也可以购买对局邀请函和七圣召唤周边的牌具。

向牌手名录中的牌手发送对局邀请函，可以与他们进行邀约对局。在邀约对局中获得胜利，可以得到相应的角色牌及其天赋牌。

可以通过邀请板，邀请联机状态下的好友进行七圣召唤对局。达到一定牌手等级后，还可以匹配远方的陌生牌手进行对局。

需要注意的是，“七圣召唤”上线后，米哈游会基于实际对局情况和玩家的体验反馈，对卡牌的平衡性进行调整和优化，以不断提升“七圣召唤”玩法的体验。3.3 版本“七圣召唤”的平衡性调整为：调整了“七圣召唤”中角色牌“七圣召唤”元素爆发造成的伤害：由“造成 6 点风元素伤害…”调整为“造成 4 点风元素伤害…”。

全新角色

久世浮倾・流浪者 (风)

神之眼：风

武器：法器

身份成谜的流浪人士。衣着打扮像是修验者，言行却并不是修验者应有的模样。

元素战技“羽画・风姿华歌”：会对周围造成风元素伤害并跃升至空中，进入“优风倾姿”状态。在此状态下，流浪者无法进行下落攻击，进行普通攻击与重击时，将转为进行空居・不生断与空居・刀风界，造成的伤害与影响范围提高，伤害分别视为普通攻击伤害与重击伤害；并持续悬浮在空中。通过消耗“空居力”在空中悬停、移动、突进和抬升高度。“空居力”耗竭后或在状态持续期间再次施放元素战技，将结束该状态。

元素爆发“狂言・式乐五番”：造成多次风元素范围伤害。处于元素战技“羽画・风姿华歌”的优风倾姿状态下时，将在施放后结束优风倾姿状态。

机逐封秘・珐露珊 (风)