IT之家 iOS / 安卓版 8.50 年末重磅新版：推送全自主，消息极速达

IT之家 iOS 版 / 安卓版 8.50 超重磅新版发布！

提起 App 客户端推送，做开发的肯定都是大把鼻涕大把泪，尤其安卓客户端还能因为推送给开发者带来名声上的大黑锅。这次，软媒 Peters 下了狠心，全面抛弃 iOS 和安卓平台的第三方推送 SDK，走上了自主道路！好处有以下几点：

为了提高推送到达率，第三方推送 SDK（安卓）会存在关联唤醒问题，现在再也没这个问题了；

配置及时生效，消息极速达！做好关注 / 订阅等配置就会立即生效，而且消息推送不再被第三方给放到队列里等候，就是快！

对推送类别做精细化管理，基本解决推送量卡脖子问题，之前很多人到了下午就收不到推送消息了……

解决不启动 App（安卓）就无法收到推送消息的问题，这次IT之家直接对华为、荣耀、小米、vivo、OPPO、魅族等主流平台做了直接支持，体验好到不要不要的……

看了刺客啰哩啰嗦说得这些，是不是想说你们开发者早干嘛去了？

—— 走自主的不被卡脖子的道路，是曲折的、艰难的、复杂的、长期耗时的、成本高昂的……

总之，给些鼓励的掌声，我们走出了这一步，而相信市面上 99.9999% 的 App 还没有走出这一步。

这次 8.50 的更新涉及到 iOS / 安卓 / macOS 三大平台，因为是重大更新，除了自主推送，还有其他超多的重要更新内容 ——

例如，圈子写图文贴支持快捷导入金山在线文档（操作指南）；圈子的主题动态和图文支持“编辑”（注意，评论和回帖的“编辑”功能正在开发中）；多条帖子临时草稿的支持……

具体的看下面的更新日志吧，在此感谢每一个反馈产品 bug 的同学们！

其他说明

1、华为的鸿蒙 OS 3.0 正式版已经面世，做了很多底层的革新，开发方式也有大变化。IT之家还在继续观察和测试，再决定 IT之家鸿蒙OS版本的进化计划；

2、macOS 商店里面可以下载到同步 iOS / iPadOS 开发的 8.50 版本；

3、本文开通打赏，欢迎大家多支持我们的开发工作，所有打赏金额都会进入产品部门的专属基金 / 奖金池；

IT之家 App 8.50 更新日志

安卓版：

新增：功能 - 圈子动态 / 图文支持作者重新编辑

改进：功能 - 圈子帖子 GIF 动图支持自动顺序循环播放

改进：功能 - 同一条评论 / 帖子 / 回帖点赞状态全局同步一致

改进：功能 - 我页面、账号资料修改页面显示头像 / 昵称审核状态

修正：功能 - 圈子帖子楼中楼图片 / 链接混合时链接无法打开问题

修正：功能 - 评论内容较长时分享海报图片尺寸异常问题

修正：功能 - 图片查看器分享功能异常问题

修正：功能 - 部分设备中修改头像时选择图片后崩溃问题

修正：功能 - 部分设备中点击首页底栏打开文章页问题

修正：界面 - 圈子发图文插入本地图片可能不显示问题

修正：界面 - 部分设备中看大图页面顶部显示白边问题

iOS/iPadOS / macOS 版：

新增：功能 - 圈子动态 / 图文支持作者重新编辑

新增：功能 - 圈子帖子支持以海报形式分享

改进：功能 - 评论 / 回帖临时草稿支持多条，自动按回复对象独立存储

改进：功能 - 同一条评论 / 帖子 / 回帖点赞状态全局同步一致

改进：功能 - 圈子插入链接时自动检测是否为视频，方便快捷转换插入

改进：功能 - 我页面、账号资料修改页面显示头像 / 昵称审核状态

改进：界面 - 分享面板适配大屏设备

修正：功能 - 圈子帖子发布或退出编辑放弃保存后草稿未成功删除问题

修正：功能 - 某些情况下插入表情可能会引起卡顿的问题

修正：功能 - 保存图片到相册可能因权限问题无法保存问题

修正：功能 - iOS 12 中圈子帖子列表话题标签导致闪退问题

修正：界面 - 部分设备中台前调度时底部工具栏文字显示不全问题

修正：界面 - 设备转换横屏后打赏列表弹窗图片显示比例失调问题

修正：界面 - 表情选择面板在某些机型下显示可能被截断问题

修正：界面 - 发现频道项目标题可能显示不全问题

版本下载

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IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），国内人气最高（据百度指数）的前沿科技和数码资讯平台，极速、丰富的 IT 业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（鸿蒙OS / 安卓 / iOS / iPadOS / 鸿蒙 OS / Win11/Win10 / 微信小程序 / 百度小程序 / 支付宝小程序 / WP / macOS / Chrome 扩展 / PWA / 智能车……）覆盖 PC、手机、平板、智能车客户端 —— 爱科技，爱这里。

IT之家App 版本重要截图

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