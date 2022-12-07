英特尔 CEO 基辛格发推文，祝贺台积电亚利桑那新厂进机

IT之家 12 月 7 日消息，英特尔 CEO 基辛格今日造访台湾地区，与 PC、服务器等供应链厂商见面交流，由于正逢台积电在美国举行亚利桑那州新厂的首部机台进厂典礼，他在推特发文对其表示祝贺。

英特尔本身在亚利桑那州自 1980 年以来就设有厂区，并正扩建新厂区。基辛格表示，很高兴欢迎来自台积电的朋友们。台积电今天在美国亚利桑那州举行首批机台设备到厂庆祝仪式，并展现其对于美国制造的支持；我们坚信在全球化之下多样性和富有韧性的布局，可为半导体制造营运所带来的价值。

基辛格还提到，亚利桑那州拥有优秀的工程人才，是一个半导体制造的理想地点；自 1980 年英特尔在那里开始半导体制造以来，即致力于当地生态系和人才的培育。有鉴于英特尔、台积电与其它公司对当地持续投资，亚利桑那州的人才将在半导体产业的未来扮演重要角色。

英特尔正在努力提高其制造能力，因为其正在努力应对收入下降和个人电脑需求的急剧下降，而 PC 占其销售额的一半以上。该公司在 10 月表示，包括裁员和放缓新工厂支出在内的行动明年将节省 30 亿美元，到 2025 年底，年度削减将增至 100 亿美元。

除了亚利桑那州的第一个晶圆厂（计划于 2024 年开始生产 N4 工艺技术）外，台积电还宣布开始建设第二个晶圆厂，计划于 2026 年开始生产 3nm 工艺技术。这两个晶圆厂的总投资约为 400 亿美元，这是亚利桑那州历史上最大的外国直接投资，也是美国历史上最大外国直接投资之一。

IT之家了解到，台积电在亚利桑那州举行首批机台设备到厂的庆祝仪式，美国总统拜登出席，台积电的主要客户苹果 CEO 库克及英伟达 CEO 黄仁勋等到场。