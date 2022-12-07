梅赛德斯-AMG S 63 E PERFORMANCE 全球首发：搭载 V8 插混动力，百公里加速 3.3 秒

IT之家 12 月 7 日消息，全新梅赛德斯-AMG S 63 E PERFORMANCE 昨日迎来全球首发。这也是梅赛德斯-AMG 第三款搭载 E PERFORMANCE 混合动力系统的量产车型。

▲ AMG S 63 E PERFORMANCE | 图自梅赛德斯官方，下同

全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 的搭载容量提升至 13.1 千瓦时的 AMG 动力电池，拥有 590 千瓦（802 马力）的综合最大功率、1430 牛・米的综合峰值扭矩和 33 公里的纯电续航里程，百公里加速 3.3 秒，官方称其为“史上性能最强的 S 级轿车”。

这款车型搭载 AMG 主动式侧倾稳定系统、AMG 动态发动机支座、主动式后轮转向等诸多技术，还是史上首款采用 AMG 垂瀑式格栅设计的 S 级四门轿车。

动力方面，全新梅赛德斯-AMG S 63 E PERFORMANCE 继梅赛德斯-AMG GT 63 S E PERFORMANCE、全新梅赛德斯-AMG C 63 S E PERFORMANCE 之后，再度搭载源自 F1 赛车的 E PERFORMANCE 混合动力技术，以 4.0 升 V8 涡轮增压发动机、永磁同步电机、阿法特巴赫独立研发的高性能电池的组合，带来最大 590 千瓦（802 马力）的综合输出功率和高达 1430 牛・米的综合峰值扭矩，配备 AMG 驾驶套件后，其极速更可高达 290 公里 / 小时。

具体来看，全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 采用 P3 混动布局，双速电机和电控限滑后差速器集成在紧凑的电力驱动装置（EDU）中，双速永磁同步电机搭载于后轴上，轻量化的 AMG 高性能电池位于后轴上方。在 AMG 高性能电池的加持下，可实现 70 千瓦的持续功率和 140 千瓦的峰值功率（可持续 10 秒钟）。

HPB 高性能动力电池方面，其锂离子储能系统由阿法特巴赫自主研发，灵感来源于 F1 赛车的混动技术，既拥有可频繁连续输出的高功率，又具有可提升车辆整体性能的轻量化设计。此外，该电池还拥有快速补能和高功率密度等特点，电池容量则从原先 HPB 80 的 6.1 千瓦时提升至 HPB 150 的 13.1 千瓦时。此外，全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 前轴配备与梅赛德斯-AMG GT R 相同的 4.0 升 V8 双涡轮增压发动机，与之匹配的是 AMG SPEEDSHIFT MCT 9 速变速箱。

IT之家了解到，全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 标配 L2 级驾驶辅助系统，官方称将继梅赛德斯-奔驰 S 级轿车和纯电 EQS 之后，在未来晚些时候提供达到 L3 级有条件自动驾驶的 DRIVE PILOT 驾驶领航系统。

设计方面，全新梅赛德斯-AMG S 63 E PERFORMANCE 是首款采用 AMG 家族标志性垂瀑式格栅的 AMG S 级四门轿车，引擎盖上银 / 黑色的 AMG 标识取代了三叉星徽，搭配 21 英寸 AMG 锻造轮毂与 AMG 侧裙板，以及车尾梯形造型的双排气尾管、大尺寸扩散器。

进入车内，全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 采用双翼式设计的方向盘，搭载 MBUX 智能人机交互系统。作为首款搭载杜比全景声系统的 AMG 车型，全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 支持 360 度的多维度音域体验。当选择纯电模式时，车辆也可在车身内外发出行人提示音。