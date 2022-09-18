奔驰计划在华开展 L3 级自动驾驶测试，与腾讯等本土企业开展合作

IT之家 9 月 18 日消息， 2022 年 9 月 16 日，由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办的 2022 世界智能网联汽车大会在北京开幕。

梅赛德斯-奔驰董事长康林松昨日出席了本次大会并发表演讲，他在演讲中表示，奔驰正与中国相关部门沟通，计划在中国开展 L3 级有条件自动驾驶测试。

他提到，奔驰正通过与腾讯等本土企业开展合作，加速在华开发自动驾驶技术，并将以此为基础逐渐拓展到整个中国市场。

在现场，奔驰展示了 L3 级有条件自动驾驶的研发测试车和 MBUX 超联屏等技术。同时，EQE 等车型也亮相，奔驰表示，未来，旗下概念车 EQXX 有望亮相中国。

梅赛德斯-奔驰 L3 级有条件自动驾驶的研发测试车基于奔驰 S 级打造，装配了可精准识别目标的激光雷达、毫米波雷达等多种传感器，还拥有研发测试专用的测量系统，可以监测所有传感器和控制器的运行状况，以便研发工程师不断依据中国道路交通的特点优化系统。

IT之家曾报道，梅赛德斯-奔驰凭借 DRIVE PILOT 驾驶领航系统，已于 2021 年底在德国获得全球首个 L3 级有条件自动驾驶系统的国际认证，并于今年 5 月 17 日开始在德国 S 级和 EQS 新车上提供 Drive Pilot 作为选配功能。同时奔驰也是全球首个对 L3 级自动驾驶权责归属问题，做出官方承诺的车厂。

据介绍，奔驰这套自动驾驶系统能够在交通高峰或拥堵期间，在宽度适宜的德国高速路段，以最高 60 公里 / 小时的速度启用 L3 级有条件自动驾驶。

今年 7 月，腾讯宣布与梅赛德斯-奔驰集团股份公司旗下公司 —— 戴姆勒大中华区投资有限公司，签署了合作备忘录。

双方将围绕高级别自动驾驶领域展开战略合作，利用云计算、大数据和人工智能技术，提速梅赛德斯-奔驰自动驾驶技术的模拟、测试和应用。

腾讯表示，该合作将支持梅赛德斯-奔驰与英伟达在华携手研发自动驾驶汽车技术。为此，合作各方将建立自动驾驶联合实验室，在自动驾驶工具链、验证服务和其它相关领域联合加快梅赛德斯-奔驰在中国的自动驾驶技术研发。

据介绍，腾讯将通过 IT 架构、工具和平台，为梅赛德斯-奔驰提供集成的、高性能和稳定的云服务支持。同时，腾讯将提供其车联网安全领域的积累来支持梅赛德斯-奔驰在中国的自动驾驶研发工作。

至此，腾讯在智慧出行领域已经与奔驰、宝马、奥迪、一汽、长安、东风、广汽、长城等 40 多家车企达成合作。

《奔驰宣布将对开启“自动 / 辅助驾驶功能”后发生的事故负责》